GS Events, innovazione e creatività applicate alle grandi sfide del presente e del futuro

L’azienda torinese è specializzata nella fornitura di tecnologie all’avanguardia per società multinazionali ed eventi di rilevanza globale

Torino, 19/05/2025 - GS Events è l’agenzia di eventi e soluzioni tecnologiche che offre servizi di organizzazione e assistenza in campo pubblicitario e della comunicazione, con particolare riferimento ai mezzi audio-visivi e multimediali. Sono moltissimi i brand di fama mondiale che si affidano all’azienda torinese per la realizzazione di iniziative nelle quali creatività e innovazione si fondono per dar vita a esperienze all’avanguardia da tutti i punti di vista, anche sotto l’aspetto della sostenibilità. Eventi fieristici, iniziative open-air e convention: Grandi Schermi è presente ovunque con soluzioni artistiche dal forte carattere tecnologico.

L’azienda vanta un’esperienza decennale nel mondo del motorsport e, anche quest’anno, sarà in pole position nello storico Circuito Internazionale di Imola “Enzo e Dino Ferrari”, con apparecchi tecnologici che illumineranno il primo appuntamento europeo del campionato mondiale con milioni di pixel, promettendo un’esperienza visiva unica nel suo genere. “Tre anni fa abbiamo vinto un’importante gara europea per la gestione delle tecnologie video per Monza, un traguardo che ci vedrà impegnati a lungo termine”, spiega Nicoletta Bozzo, CEO dell’azienda. “Siamo fornitori ufficiali dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e di quello di Monza, dove, in occasione del Gran Premio di Formula 1, installiamo 31 maxi schermi LED intorno alla pista per offrire al pubblico sulle tribune un’esperienza di visione straordinaria. Ma non è tutto, perché abbiamo collaborato anche con le ATP Finals di tennis per comunicare l’eccellenza italiana in modo da stupire tutto il mondo”.

Servizi di rebranding, soluzioni multimediali innovative, istallazioni fisse dal design unico e progetti di allestimento che guardano al futuro della comunicazione grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia: con la divisione GS DIGITAL, Grandi Schermi ha saputo attirare l’attenzione di aziende come Gruppo Iren, società multiservizi specializzata nella produzione e nella fornitura di energia, Thales Alenia Space, azienda del gruppo Leonardo leader nel settore aerospaziale, spaziale e della Difesa, Italdesign, compagnia operante nel settore automotive, industrial e transportation design, e Volkswagen, società automobilistica di fama mondiale.

Il tutto accompagnato da una formidabile capacità di accogliere le sfide del presente, soprattutto in ottica green, con progetti che hanno aiutato lo sviluppo di spazi come Green Pea, hub torinese dedicato al vivere sostenibile, Spazio IrenGO Torino, centro dedicato alla mobilità elettrica allestito presso l’Automobile Club del capoluogo piemontese, ed eventi come Euroflora, il Salone del Gusto e l’Iren Energy Day. “Negli ultimi anni abbiamo trovato il modo di progettare, organizzare e gestire gli eventi in modo sostenibile”, dichiara Bozzo. “Tramite l'utilizzo di prodotti ecologici, la ricerca dei migliori sistemi per l’efficientamento energetico, la gestione dei rifiuti, la valorizzazione dei prodotti locali e altri strumenti di responsabilità sociale, aiutiamo i nostri clienti nella progettazione di eventi sostenibili, essendo certificati da due anni ISO 20121. Ci distingue un'attenta ricerca delle migliori soluzioni per il contenimento dell’impatto ambientale senza rinunciare all’efficacia delle nuove tecnologie e senza tradire i valori che caratterizzano il nostro modello aziendale”.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.gsevents.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi