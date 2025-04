HANDSHAKE SPEAKEASY DI CITTÀ DEL MESSICO È STATO NOMINATO THE BEST BAR IN NORTH AMERICA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO, CON LA RIVELAZIONE DELLA CLASSIFICA DI NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS

VANCOUVER, BC, 30 aprile 2025 /PRNewswire/ -- L'elenco dei North America's 50 Best Bars, sponsorizzato da Perrier, è stato presentato nel corso di una cerimonia di premiazione dal vivo il 29 aprile 2025 presso il JW Marriott Parq Vancouver. È stata la prima volta che la cerimonia di premiazione si è tenuta in Canada. La classifica annuale comprende bar da tutto il Nord America inclusi Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi.

Handshake Speakeasy di Città del Messico si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il posto No.1 e i premi The Best Bar in North America e The Best Bar in Mexico, sponsorizzati da Perrier.Superbueno di New York City è al posto No.2, mantenendo il titolo di The Best Bar in Northeast USA, sponsorizzato da Naked Malt. Tlecān di Città del Messico segue al No.3.

Emma Sleight, Responsabile Editoriale di North America's 50 Best Bars, ha dichiarato: "La classifica di quest'anno è una dimostrazione dell'instancabile dedizione che caratterizza il settore dei cocktail. Congratulazioni a Handshake Speakeasy che continua a eccellere con tecnica, ospitalità e ingegno che lo mantengono al No.1".

È possibile visualizzare l'elenco completo a questo link.

Centro multimediale:https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2676605/NA_50_Best_Bars_Award_2025_Winner.jpgPDF: https://mma.prnewswire.com/media/2672228/50_Best_North_America_Bars.pdfLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2664383/5267061/NA_50_Best_Bars_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/handshake-speakeasy-di-citta-del-messico-e-stato-nominato-the-best-bar-in-north-america-per-il-secondo-anno-consecutivo-con-la-rivelazione-della-classifica-di-north-americas-50-best-bars-302442321.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire