Hankook Tire Punta a Prestazioni Impeccabili al WRC Rally Italia Sardegna 2025

OLBIA, Italia, 3 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Il leader globale nel settore degli pneumatici Hankook Tire & Technology (Hankook Tire) è pronto a portare ad Olbia tutta la propria esperienza e tecnologia nel sesto round della stagione 2025 del WRC: il Rally Italia Sardegna, in programma dal 5 all'8 giugno nel nord-est della Sardegna.

Il Rally Italia Sardegna è celebre per i suoi paesaggi mediterranei mozzafiato, ma al tempo stesso rappresenta una delle prove più severe del calendario, con prove speciali strette, terreni rocciosi e temperature elevate che mettono a dura prova ogni equipaggio.

In quattro giorni di gara, i concorrenti affronteranno 16 Prove Speciali per un totale di circa 320 chilometri. Il tracciato sardo è composto da tratti veloci e tecnici incastonati tra rocce e alberi, con superfici miste di ghiaia e sabbia compatta che spingono al limite l'aderenza e la resistenza dei pneumatici.

Con temperature massime attorno ai 30°C, punte di velocità oltre i 200 km/h e motori che toccano gli 8.500 giri al minuto, i tratti sardi sollecitano duramente piloti e vetture. In questo contesto, la resistenza al calore e l'elevata durabilità degli pneumatici sono fattori determinanti.

Per questa sfida, Hankook fornirà ai top team del WRC il suo pneumatico da rally estremo Dynapro R213, progettato per garantire performance ottimali anche sulle superfici più insidiose. Il Dynapro R213 offre assorbimento degli urti di alto livello, precisione di sterzo e resistenza all'usura, assicurando stabilità e controllo anche nelle condizioni più estreme.

Il Dynapro R213 ha dimostrato la sua supremazia fuoristrada al Safari Rally Kenya, disputato a marzo, dove ha avuto un ruolo decisivo nel portare il team Hyundai Shell Mobis World Rally a una storica doppietta sul podio. Il Dynapro R213 ha inoltre fornito un supporto decisivo nella conquista della settima vittoria da record di Sébastien Ogier al Vodafone Rally de Portugal, uno degli eventi più impegnativi dell'intera stagione WRC.

Con Elfyn Evans (Toyota Gazoo Racing WRT) in testa alla classifica piloti con 118 punti, l'appuntamento sardo promette un altro fine settimana di competizione serrata e spettacolo puro nel cuore della stagione 2025.

In qualità di fornitore esclusivo di pneumatici per il FIA World Rally Championship, Hankook continua a dimostrare affidabilità, tecnologia avanzata e prestazioni di alto livello in condizioni di rally estreme, rafforzando la propria posizione come brand premium a livello globale. L'azienda rifornisce tutte le categorie WRC — WRC1, WRC2, WRC3 e Junior WRC — garantendo performance costanti su ogni fondo e in ogni situazione.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2701013/Reference_Photo_1__WRC_Rally_de_Portugal_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2600733/5348299/Hankook_Tire_Technology_Logo.jpg

