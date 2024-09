Hard Rock Cafe Roma celebra i nonni

L’appuntamento è nel Cafe di Via Veneto domenica 6 ottobre dalle 9.30 alle 12

Roma, 24 settembre 2024 – L’Hard Rock Cafe di Roma in occasione della Festa dei nonni organizza domenica 6 ottobre una mattinata speciale pensata per loro e i loro nipotini. Il Cafe di Via Veneto propone a partire dalle 9.30 una colazione all'americana per grandi e piccini servita al tavolo, lezioni di rock per tutti i bambini, i genitori e i nonni presenti, e ancora animazione a tema e grande divertimento per tutti. Un’idea regalo che piacerà di certo ai nostri cari.

Dopo una golosissima colazione la festa prenderà vita tra i cimeli dei grandi della musica del presente e del passato e proseguirà con l’interessante e mai banale lezione sulla Storia del Rock, esperienza che contraddistingue da anni l’offerta Hard Rock Cafe per i ragazzi. Chi lo vorrà potrà farsi trascinare ancora di più nella festa con un simpatico trucco rock per che renderà memorabile la mattinata per i più piccoli. In programma, inoltre, una divertente sfida Just dance nonni–bimbi, un gioco musicale e “indovina la canzone”. L’evento si concluderà alle 12 con tanto di consegna di attestato.

La Festa dei nonni è stata istituita in Italia nel 2005. La scelta del 2 ottobre è collegata alla festività cristiana degli Angeli Custodi.

Per prenotazioni https://shops.link2ticket.nl/13P0aV

Per ulteriori informazioni:

Hard Rock Cafe Roma – https://www.hardrockcafe.com/location/rome/it/

Facebook: @hardrockcaferome – Instagram: @hardrockcaferome

