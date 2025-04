Homestyler fa scalpore alla Milano Design Week con le innovazioni dell'intelligenza artificiale

MILANO, Italia, 24 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Il Salone del Mobile di Milano, l'evento annuale più importante per il mondo dell'arredamento e dell'interior design, ha aperto la sua edizione 2025 con il ritorno dei grandi marchi cinesi di design e tecnologia Homestyler e Easyhome Gorgeous Home (GOHO). Dopo il debutto del loro Global Partnership Program all'edizione dello scorso anno, le aziende hanno celebrato la loro presenza con l'evento di lancio "AI for Design, Innovation for Future" e la presentazione del prodotto Easyhome GOHO alla principale fiera del design al mondo.

L'evento di lancio ha riunito figure di spicco della comunità internazionale del design, tra cui:

Homestyler ha presentato soluzioni di progettazione innovative basate sull'intelligenza artificiale e una supply chain globale, già presentate in precedenza a NVIDIA GTC 2025, accogliendo i nuovi partner con sessioni di firme in diretta per il suo Programma di partnership globale. Al contempo, è stata lanciata una catena di fornitura per il commercio di mobili transfrontaliero che consente ai consumatori un'esperienza del tipo "ciò che vedi è ciò che ottieni", insieme al servizio di progettazione online che aiuta i proprietari di case a trovare facilmente designer ideali in tutto il mondo.

Il marchio ha inoltre annunciato il lancio degli Homestyler AI Design Awards (AIDA), un concorso aperto a designer, accademici e appassionati di tutto il mondo per esplorare il ruolo trasformativo dell'intelligenza artificiale nel plasmare l'architettura e l'interior design. "Ci troviamo a un punto di svolta", hanno affermato il ricercatore nel campo dell'IA e giudice AIDA di Zaha Hadid Architects, "in cui l'intelligenza artificiale rappresenta non solo una tendenza, ma un cambiamento di paradigma nel modo di concepire gli spazi".

Homestyler, leader di mercato nella progettazione cloud 3D per l'arredamento e la progettazione di interni, è nato nel 2009 da Autodesk, gigante mondiale nel software di progettazione 3D. Con una presenza globale che si estende in oltre 220 paesi e regioni e una presenza di mercato significativa negli Stati Uniti, in Italia, nel Regno Unito, in Francia e in Brasile, la piattaforma è disponibile in 14 lingue e conta oltre 18 milioni di utenti in tutto il mondo.

Gli strumenti di progettazione cloud 3D di Homestyler, basati sulla tecnologia IA all'avanguardia, offrono intelligenza ed efficienza senza pari. A differenza dei tradizionali software di progettazione di interni, la piattaforma basata sull'intelligenza artificiale di Homestyler offre agli utenti un flusso di lavoro semplificato per la progettazione spaziale 3D, la modellazione e il rendering di immagini e video, democratizzando realmente l'accesso alla progettazione creativa.

La piattaforma offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui la modifica di più piani, mobili personalizzati, pavimenti in piastrelle e opzioni di personalizzazione dell'intera casa, nonché un rendering fluido e funzionalità versatili per la produzione di video di marketing. Per migliorare ulteriormente l'efficienza della progettazione, la piattaforma include funzionalità di intelligenza artificiale quali AI Designer, AI Decor e Home Copilot, che fungono da assistenti creativi, potenziatori di efficienza e assistenti all'apprendimento.

Nella zona interattiva "AI For Design", i partecipanti sono rimasti meravigliati dalla tecnologia all'avanguardia per esperienze interattive e immersive. Homestyler ha presentato le sue ultime soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, tra cui Home Copilot, AI Modeler, XR Immersia e Smart Shopping Guide, affrontando direttamente le principali sfide del settore, come il divario tra progettazione e realtà e la discrepanza tra aspettative e risultati nella progettazione e nell'arredamento della casa. Integrando le tecnologie di intelligenza artificiale nel processo di progettazione, Homestyler è pronta a rimodellare il settore, trasformando il modo in cui gli spazi vengono concepiti e realizzati.

