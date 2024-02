HT HIGH TECHNOLOGY SI UNISCE A SEIDOR PER ACCELERARE LA DIGITAL TRANSFORMATION NEL MONDO SAP IN ITALIA

CONCOREZZO, Italy, 5 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- HT High Technology, azienda italiana specializzata in soluzioni informatiche per le imprese e partner di riferimento di SAP, entra a far parte del gruppo SEIDOR, multinazionale di consulenza spagnola con un portafoglio completo di soluzioni e servizi di innovazione, customer experience, ERP, analytics, employee experience, cloud, workplace e cybersecurity.

Fondata 38 anni fa a Milano, HT High Technology è oggi considerata una leading company nella proposta di soluzioni verticali per i settori Farmaceutico, Chimico, Cosmetico e Coatings ed è un partner autorevole nel Manufacturing, Food, Fashion, Services ed altri settori industriali. Nel suo ruolo di Partner SAP, innova semplificando.

Con un fatturato di più 12 milioni di euro alla fine del 2022 ed un team di oltre 100 professionisti, HT High Technology accompagna i propri clienti in un cambiamento positivo e duraturo con soluzioni evolute ed intuitive. Consapevole che innovazione e cambiamento sono i veri driver per l'evoluzione dei clienti ha consolidato esperienze di Change Management e Digital Transformation.

Mantenendo il proprio team manageriale, sotto la guida dell'attuale presidente, Vittorio Soldavini, HT High Technology con SEIDOR accelererà il consolidamento nel midmarket e la presenza nel mercato SAP in Italia. L'obiettivo operativo è garantire che HT High Technology continui a operare come motore di innovazione e supporto alle aziende, missione che sarà potenziata con l'esperienza e la capacità consulenziale globale di SEIDOR.

Con l'integrazione nel gruppo SEIDOR, HT High Technology avrà l'opportunità di crescere e partecipare a un maggior numero di progetti internazionali, arricchendo il proprio portafoglio consulenziale con soluzioni e servizi per l'Innovazione, la Customer Experience,i sistemi Gestionali, il Cloud, la Cybersecurity. Una grandissima opportunità per il team HT e per i suoi clienti.

Josep Benito, CEO di SEIDOR, ha espresso soddisfazione per l'accordo sottolineando che "l'ingresso di attori riconosciuti nell'ecosistema SAP, come l'azienda italiana HT High Technology, ci consente di rafforzare la nostra crescita in questo paese" ha inoltre aggiunto che "con questa acquisizione, continuiamo anche ad ampliare il portafoglio di soluzioni per i clienti di HT High Technology, offrendo i migliori servizi tecnologici sul mercato".

Vittorio Soldavini, presidente di HT High Technology, ha commentato: "Questa operazione è una grande opportunità per crescere nel mercato italiano ed internazionale e continuare a creare nuove soluzioni per accompagnare i nostri clienti nello sviluppo tecnologico, che, insieme alla strategia e alla forza globale di SEIDOR, sarà la chiave per rafforzare la crescita comune".

Crescita in Italia e nel resto d'Europa

Con la partecipazione nel capitale di HT High Technology, SEIDOR, rafforza la propria presenza nel sud Europa, in particolare, nel settore informatico italiano consolidando un percorso iniziato nel 2019 con la creazione di una divisione italiana, specializzata nell'implementazione di soluzioni di e-learning e con le precedenti acquisizioni di ECA Consult e di GunPowder.

Inoltre, con questa nuova scelta, SEIDOR continua a sviluppare e consolidare la propria capillarità geografica nel settore tecnologico in Europa. La presenza in Italia oltre che in Spagna, Francia, Portogallo, Irlanda, Regno Unito e Belgio, le consente di offrire un ampio portafoglio di soluzioni e servizi di innovazione a nuovi clienti e organizzazioni, supportandoli nel raggiungimento di obiettivi e nell'affrontare nuove sfide.

Informazioni su SEIDOR

SEIDOR è una società di consulenza tecnologica che offre un portafoglio completo di soluzioni e servizi in materia di innovazione, customer experience, ERP, analytics, employee experience, cloud, workplace e cybersecurity. Con un fatturato di 767 milioni di euro nel 2022 e una squadra composta da oltre 9.000 professionisti altamente qualificati, SEIDOR è presente direttamente in 45 paesi in Europa, America Latina, Stati Uniti, Medio Oriente, Africa e Asia .E' partner dei principali leader tecnologici.

