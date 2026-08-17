HUAWEI AppGallery e GameCenter sono pronti a stupire alla Gamescom 2026

Ancora una settimana prima che AppGallery e GameCenter presentino i loro più grandi partner e le loro esperienze pratiche a Colonia

COLONIA, Germania, 17 agosto 2026 /PRNewswire/ -- A una settimana dall'inizio dell'evento, AppGallery e GameCenter si stanno preparando alla Gamescom 2026, dove accoglieranno i giocatori per cinque giorni di prove dal vivo, premi esclusivi e titoli eccezionali dalla loro rete globale di partner. Dal 26 al 30 agosto, i gamer possono visitare lo stand Huawei presso il padiglione 7, stand B.031, per provare alcuni dei giochi più popolari disponibili su AppGallery e GameCenter.

Una gamma costruita con partner di primo piano

La vetrina di quest'anno riunisce i migliori sviluppatori e franchise, guidati da Mini Games Collection di GameCenter, Petal Paws di SkyFu, World of Tanks Blitz di Wargaming e MapleStory R:Evolution di Rastar Games. I fan troveranno anche Asphalt Legends di Gameloft, State of Survival di FunPlus, Infinity Kingdom di YOOZOO e Motto Immortal di GOAT Games, a completare un mix diversificato di corse, strategie, avventure e giochi casuali per i visitatori di ogni livello.

Divertimento interattivo presso lo stand di AppGallery e GameCenter

Lo stand è progettato per i giocatori che vogliono entrare subito nel vivo dell'azione. I visitatori possono partecipare a quiz di gioco per guadagnare premi e partecipare a sfide di gioco rapide presso lo stand e sul palco principale, e raccogliere timbri in diverse aree per avere la possibilità di vincere all'estrazione a sorte. Insieme, trasformano lo spazio in un hub interattivo in cui scoperta e gioco vanno di pari passo.

Principali eventi giornalieri e una data chiave da ricordare

Ogni giorno l'attenzione si sposta su un nuovo protagonista, da Mini Games e Petal Paws a MapleStory R: Evolution. Il palco principale rende l'esperienza ancora più emozionante, con le attività di Infinity Kingdom di YOOZOO, State of Survival di FunPlus e Motto Immortal di GOAT Games che entrano a far parte della selezione. Il momento saliente è previsto per il 29 agosto, data chiave per lo stand di AppGallery, con due attività sul palco principale: una con World of Tanks Blitz di Wargaming, presentata come uno spettacolo interattivo che combina quiz per il pubblico e sfide di gioco rapide uno contro uno, e l'altra con Asphalt Legends di Gameloft. Promette di essere il momento clou della settimana sia per i giocatori professionisti che per i fan.

Offerte e premi esclusivi

Durante lo spettacolo, AppGallery e GameCenter offriranno ai giocatori coupon esclusivi che riservano sconti fino al 25% nella maggior parte dei Paesi europei. I visitatori fortunati possono anche vincere una serie di premi Huawei, tra cui HUAWEI FreeClip, HUAWEI FreeBuds 7i e HUAWEI Band 10, oltre a borse e badge da collezione AppGallery e Game Center.

Unisciti all'avventura

Sia che i visitatori vengano per gareggiare, scoprire nuovi titoli o semplicemente immergersi nell'atmosfera, AppGallery e GameCenter sono pronti a sorprendere tutti alla Gamescom 2026. Ci vediamo a Colonia dal 26 al 30 agosto.

Dettagli dell'evento:

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