HUAWEI AppGallery vince la Leading App Store Experience ai Mobile Games Awards 2026

COLOGNE, Germania, 26 agosto 2026 /PRNewswire/ -- AppGallery, il mercato globale delle app di Huawei e uno dei pilastri chiave del suo ecosistema, è stato premiato come Leading App Store Experience ai Pocket Gamer Mobile Games Awards di quest'anno, tenuti ieri durante un gala del settore a Colonia, nella settimana di Gamescom. Il premio celebra l'impegno costante di AppGallery per l'eccellenza e la qualità dell'esperienza che offre sia ai giocatori che agli sviluppatori.

Il riconoscimento riflette i contributi significativi di AppGallery ai giocatori e agli sviluppatori di giochi, tra cui il suo catalogo in continua espansione di titoli globali e locali e le offerte e iniziative esclusive all'interno dei giochi che li hanno resi più gratificanti per i giocatori di tutti i livelli.

La serata ha visto anche Petal Paws premiato come Best Trending AppGallery Game, riconoscendolo come un titolo eccezionale da un ampio gruppo di sviluppatori globali e locali. Il premio sottolinea sia la popolarità del gioco tra i giocatori che il ruolo di AppGallery nell'aiutare gli sviluppatori a raggiungere il pubblico in tutto il mondo.

"Il premio Leading App Store Experience è una testimonianza dell'impegno del nostro team a lavorare ogni giorno per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri utenti", ha dichiarato Jaime Gonzalo, VP Huawei Mobile Services Europe. "Siamo altrettanto orgogliosi di vedere Petal Paws riconosciuto come Best Trending AppGallery Game, un riflesso dell'incredibile talento della nostra comunità di sviluppatori".

Ha aggiunto: "AppGallery ha raggiunto una crescita notevole in un mercato altamente competitivo ed è oggi considerato il terzo app store al mondo per numero di utenti. Speriamo di continuare ad aiutare gli sviluppatori di tutto il mondo a far crescere la loro attività, mentre deliziamo i fan con campagne e offerte premium attraverso il nostro ricco portafoglio di titoli di punta".

Da quando è stato lanciato per la prima volta nel 2018, AppGallery è diventato uno dei principali mercati di app al mondo, offrendo una vasta gamma di giochi globali popolari e app locali. Huawei continua a lavorare a stretto contatto con i suoi partner, elevando l'esperienza per sviluppatori e utenti attraverso una collaborazione reciprocamente vantaggiosa.

I premi arrivano durante una settimana importante per l'ecosistema gaming di Huawei alla Gamescom 2026, dove HUAWEI AppGallery e HUAWEI GameCenter stanno portando l'eccitazione direttamente allo show floor di Colonia. Sulla base dell'impulso degli anni precedenti, AppGallery ritorna con premi esclusivi, offerte a tempo limitato e promozioni curate su titoli in evidenza, oltre a esperienze di gioco interattive e attivazioni della comunità. Offrendo oltre mille mini-giochi, HUAWEI GameCenter continua a connettere i giocatori con titoli di alto livello e benefici VIP, rafforzando l'impegno di Huawei nel fornire esperienze di gioco accessibili, gratificanti e focalizzate sui giocatori in tutto il mondo.

Scopri di più su AppGallery su: https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery/.Scopri i vincitori dei Mobile Games Awards 2026 su: https://www.pocketgamer.biz/mga2026/winners.

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