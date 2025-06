Huawei e i partner del settore raggiungono il consenso sulle reti di base per l'AI mobile e promuovono la monetizzazione dell'esperienza 5G-A

SHANGHAI, 30 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Al Mobile AI Summit organizzato da Huawei, in concomitanza con il Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2025, operatori, partner dell'ecosistema AI, studiosi e partner del settore si sono riuniti per discutere le tendenze del settore dell'AI mobile e hanno raggiunto due punti chiave di consenso sullo sviluppo futuro dell'AI mobile: il miglioramento dell'esperienza di uplink 5G-A è fondamentale per lo sviluppo dell'AI mobile; la sinergia tra servizi di rete, inoltre, è essenziale per la monetizzazione dell'esperienza dell'AI mobile. I soggetti coinvolti hanno assistito anche all'inaugurazione del progetto GSMA Foundry: una rete mobile per promuovere l'AI, a indicare che gli operatori iniziano a monetizzare l'esperienza e a dare il via alla realizzazioni di reti incentrate sull'esperienza per l'AI mobile.

Sinergia dell'ecosistema dell'AI mobile per un settore dell'intelligenza artificiale mobile in crescita

Intervenendo al summit, il presidente della China Communications Standards Association (CCSA) Wen Ku ha sottolineato: "L'integrazione di 5G-A e AI è una delle direzioni chiave per l'evoluzione delle reti di comunicazione. L'impegno dovrebbe concentrarsi sulla definizione di standard, sulla realizzazione dell'integrazione della rete intelligente e sulla promozione dello sviluppo collaborativo grazie a ecosistemi per spianare la strada al futuro dell'AI mobile".

Nel corso del summit i pionieri del settore Rokid, MiniMax e Unitree Robotics hanno discusso di come i fornitori di servizi AI possano assumere un ruolo guida in termini di concorrenza differenziata e cogliere rapidamente nuove opportunità di mercato. Gli agenti AI stanno ampliando le esperienze, dalle interazioni tramite touchscreen fino a quelle multimodali come voce, video ed elaborazione spaziale. L'AI inoltre sta raggiungendo velocità di trasmissione audiovisiva superiori e modelli più accurati, e utilizza le reti 5G-A per ridurre la latenza durante le interazioni, a garanzia di una fornitura di servizi più efficiente. Ciò è essenziale per fornire nuovi servizi senza interruzioni, come quelli che prevedono interazioni in tempo reale e videochiamate AI di qualità elevata, che richiedono una velocità di uplink di almeno 20 Mbps.

Anche numerosi relatori, tra cui Zhi-Quan Luo, membro straniero dell'Accademia cinese di ingegneria e membro dell'IEEE, rappresentanti degli operatori e di Ookla, hanno condiviso le rispettive pratiche AI nell'ottimizzazione della rete, nonché la loro pianificazione strategica per un'adozione completa delle tecnologie AI. L'AI sta rimodellando sia le reti mobili, sia il settore della telefonia mobile in generale. Ciò aiuta gli operatori a realizzare la trasformazione digitale delle reti, delle attività di O&M e delle imprese per fornire servizi differenziati destinati a vari settori, supportandone la transizione dalla monetizzazione del traffico alla monetizzazione commerciale. Al summit i partecipanti hanno raggiunto il consenso sul fatto che uplink, latenza e stabilità sono i fattori maggiormente cruciali per misurare le capacità di rete dell'AI mobile.

GigaBand alimenta l'evoluzione della monetizzazione della rete di base dalla banda larga mobile (MBB) all'AI mobile

In qualità di fornitore leader della tecnologia 5G-A, Huawei ha condiviso il suo portafoglio di soluzioni GigaBand. Grazie all'implementazione del pooling delle risorse dell'interfaccia aerea (AIR) e del risolutore di ottimizzazione (Optsolver) per l'orchestrazione AIR, GigaBand consente un'evoluzione fluida della rete 5G-A per supportare i nuovi servizi AI. Ciò aiuta gli operatori a creare reti elastiche dotate di garanzia SLA e adatte a servizi diversificati e differenziati come streaming live, assistenti AI mobili e cloud gaming. Ad esempio, l'implementazione di GigaBand a Hong Kong ha consentito la condivisione multibanda 4G/5G per diverse finalità di fornitura di servizi, ottenendo un aumento fino a 2,28 volte della velocità di trasmissione 5G e mantenendo al contempo un'esperienza utente 4G stabile. Si è trattato di un enorme vantaggio per gli operatori che puntano a realizzare reti 5G SA efficienti, intelligenti e a basse emissioni di carbonio.

Con il 5G-A che continua a essere potenziato con GigaBand e altre tecnologie innovative, parallelamente all'innovazione collaborativa dell'ecosistema in tutti i settori, l'AI mobile si sta sviluppando in un nuovo motore che stimola la crescita del fatturato del settore della telefonia mobile e offre alle persone una nuova vita digitale caratterizzata da servizi intelligenti onnipresenti.

Il MWC Shanghai 2025 si è tenuto dal 18 al 20 giugno a Shanghai, in Cina. Durante l'evento, Huawei ha presentato i suoi ultimi prodotti e soluzioni presso il padiglione N1 dello Shanghai New International Expo Center (SNIEC).

Nel corso del 2025 si registrerà l'accelerazione dell'adozione commerciale del 5G-Advanced. Huawei collabora con operatori globali, esperti del settore e opinion leader per esplorare come le innovazioni nell'AI possano essere utilizzate per rimodellare i servizi, le infrastrutture e le operazioni delle telecomunicazioni, per generare nuove fonti di reddito e per accelerare la transizione verso un mondo intelligente.

