Huawei lancia LUTERRA® S2 e ridefinisce il futuro dei sistemi energetici residenziali con tre innovazioni d'eccellenza

PALMA DI MAIORCA, Spagna, 13 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Il 9 novembre Huawei ha annunciato il lancio di HUAWEI LUTERRA S2, un sistema energetico residenziale all-in-one che integra in un'unica unità modulare e impilabile un inverter ibrido, un sistema di accumulo e la gestione energetica basata sull'intelligenza artificiale. Progettato per semplificare l'installazione, LUTERRA S2 può essere installato e messo in servizio in pochi minuti. Disponibile in configurazioni monofase (3-10 kW) e trifase (5-20 kW), LUTERRA S2 è il primo sistema energetico residenziale all-in-one del settore basato sull'architettura proprietaria Huawei interamente in SiC (carburo di silicio), in grado di offrire livelli eccezionali di efficienza, densità di potenza e affidabilità.

«Siamo entusiasti di presentare HUAWEI LUTERRA S2, il nostro sistema energetico residenziale all-in-one di nuova generazione», ha dichiarato Steve Zhang, Presidente della divisione Fotovoltaico Distribuito e BESS di Huawei. «Combinando l'architettura interamente in SiC, la gestione energetica basata sull'IA e standard di sicurezza ai vertici del settore, LUTERRA S2 è stato progettato per essere più compatto, più leggero, più silenzioso, più sicuro, più intelligente e più potente che mai».

Con la crescente convergenza tra fotovoltaico, sistemi di accumulo, ricarica dei veicoli elettrici e gestione energetica domestica, i proprietari di abitazioni cercano soluzioni che vadano oltre la semplice potenza e capacità, offrendo livelli superiori di intelligenza, efficienza e sicurezza.

Per rispondere a queste esigenze in continua evoluzione, Huawei presenta HUAWEI LUTERRA S2, un innovativo sistema energetico residenziale basato su tre pilastri fondamentali: Esperienza superiore, Intelligenza superiore e Massima sicurezza.

Esperienza superiore: dalla tecnologia di base all'esperienza quotidiana

LUTERRA S2 combina un'elevata densità di potenza con un design compatto, offrendo una potenza di classe 20 kW in un formato compatto e ottimizzato. Grazie all'architettura proprietaria Huawei interamente in SiC e alla topologia ANPC, raggiunge un'efficienza fino al 99%. Gli ottimizzatori energetici integrati consentono di raggiungere fino a 5,0 MWh/kWh di energia utilizzabile nell'intero ciclo di vita, con una vita utile di progetto superiore a 15 anni.

Oltre alle prestazioni tecniche, LUTERRA S2 è stato progettato per integrarsi armoniosamente negli ambienti domestici moderni. Il design ispirato all'arte, l'hardware vincitore del Red Dot Award, App 3.0 e l'indicatore luminoso intelligente a effetto respiro creano una perfetta integrazione tra tecnologia e stile di vita.

Il primo sistema del settore di classe 20 kW con raffreddamento completamente naturale elimina la necessità di ventole esterne e mantiene il livello di rumorosità durante il funzionamento al di sotto di 29 dB.

Intelligenza superiore: dall'automazione al processo decisionale attivo

Attraverso la piattaforma AI Energy Management 2.0, LUTERRA S2 introduce l'intelligenza artificiale nella pianificazione energetica, nella gestione operativa e nell'ottimizzazione del valore dell'energia.

Integrando previsioni meteorologiche, prezzi dell'energia elettrica, carichi domestici e stato del sistema energetico, la piattaforma coordina in modo intelligente impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, ricarica dei veicoli elettrici, pompe di calore e centrali elettriche virtuali (VPP). Questo coordinamento consente di massimizzare il valore di ogni kilowattora prodotto, accumulato e consumato.

Per i proprietari di abitazioni, l'Assistente AI trasforma la complessa gestione dell'energia in semplici interazioni conversazionali, consentendo agli utenti di prendere con facilità decisioni più consapevoli in materia energetica. Per gli installatori, la modellazione 3D basata sull'IA semplifica le attività di pianificazione e progettazione, identificando le strutture dei tetti e le caratteristiche dell'ambiente di installazione. La diagnostica basata sull'IA e il supporto da remoto migliorano ulteriormente l'efficienza delle attività di gestione e manutenzione.

Massima sicurezza: dalla protezione a livello di cella alla sicurezza dell'intero sistema

La sicurezza è integrata in ogni livello di LUTERRA S2, dalle singole celle della batteria fino al funzionamento dell'intero sistema.

Ogni cella della batteria integra una struttura indipendente di isolamento protettivo, supportata da componenti di sicurezza sviluppati da Huawei e da una progettazione localizzata volta a impedire la propagazione dei fenomeni termici, contribuendo così a contenere i rischi. Un sistema intelligente di canalizzazione dei fumi consente lo sfogo direzionale della pressione, l'evacuazione dei fumi e il raffreddamento, mentre il monitoraggio continuo della temperatura dei terminali AC e DC permette di rilevare preventivamente eventuali anomalie e proteggere i collegamenti critici.

LUTERRA S2 è stato validato in conformità ai requisiti pertinenti del Regolamento UE sulle batterie ed è conforme ai principali standard internazionali, tra cui IEC 63027 AFCI. Il sistema è stato inoltre sottoposto ai test di sicurezza di TÜV Rheinland, tra cui un test di fuga termica della cella, una prova al fuoco di 20 minuti a 1.000 °C e un test di esplosione con una concentrazione di idrogeno del 20%, oltre alla validazione UL 9540A. LUTERRA S2 ha ottenuto da TÜV Rheinland la certificazione Safety Mark di livello più elevato, grazie al primo sistema del settore di isolamento termico a livello di cella, al sistema di sfogo di sicurezza e alla protezione contro il surriscaldamento dei terminali lungo l'intera catena.

Alla guida del futuro dei sistemi energetici residenziali

Più di un semplice sistema di accumulo dell'energia, LUTERRA S2 integra tecnologia intelligente, migliore qualità della vita e sostenibilità. Huawei sta definendo un nuovo standard di riferimento per i sistemi energetici residenziali di nuova generazione e accelerando la transizione verso un futuro più intelligente e sostenibile.

Principali caratteristiche tecniche

Inverter Fino a 3 inverter in parallelo, massimo 60 kW (20*3) Batteria Fino a 48 moduli batteria in parallelo, massimo 336 kWh (4*4*3*7) max Efficienza Efficienza massima del 99% Alimentazione di backup Commutazione in meno di 10 ms; carico off-grid fino a 20 kW Raffreddamento e rumorosità Raffreddamento naturale senza ventole; meno di 29 dB Intervallo operativo Da –25 °C a +60 °C; IP66; protezione anticorrosione fino alla classe C5-M Connettività EEBUS, SG-Ready, OCPP, Modbus-TCP Validazione della sicurezza Test TÜV Rheinland; UL 9540A; AFCI conforme a IEC 63027

Per maggiori informazioni: https://solar.huawei.com/en/products/luterra-s2-xl-xm/

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-lancia-luterra-s2-e-ridefinisce-il-futuro-dei-sistemi-energetici-residenziali-con-tre-innovazioni-deccellenza-302939129.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.