Huawei SPN aiuta Yunnan Power Grid a realizzare una rete per il trasporto ad alta velocità di nuova generazione

KUNMING, Cina, 7 maggio 2026 /PRNewswire/ -- In qualità di hub energetico chiave nel sud-ovest della Cina, Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid) ha il compito di garantire la trasmissione su larga scala di energia pulita e lo sviluppo di una rete intelligente. Tuttavia, il complesso assetto del territorio e le lunghe linee di trasmissione della regione hanno reso questa trasformazione impegnativa, rendendo sempre più urgente l'aggiornamento digitale e intelligente. L'esplosione dei dati di produzione e l'aumento di scenari di servizio complessi amplificano ulteriormente questa urgenza, imponendo requisiti sempre più rigorosi all'infrastruttura per il trasporto delle comunicazioni.

Sfide del trasporto di rete nella trasformazione digitale e intelligente del settore energeticoPer affrontare queste problematiche, Yunnan Power Grid ha scelto SPN per guidare l'evoluzione della propria rete di trasporto di nuova generazione, integrandola sia nel 14° che nel 15° Piano quinquennale. L'azienda ha progressivamente implementato la tecnologia su larga scala in 16 città, ponendo le basi per le comunicazioni dei prossimi due decenni. In questo strategico aggiornamento dei servizi di energia elettrica, Huawei si è affermata come partner chiave.

Doppio vantaggio: esperienza ottimale e valore a lungo termineDal progetto pilota del 2022, SPN si è evoluta da una sperimentazione tecnica a un'architettura standard in tutta la provincia dello Yunnan. Con l'attuale implementazione della rete SPN a Zhaotong e Pu'er, viene realizzato il pieno potenziale della rete di trasporto di nuova generazione.

In primo luogo, è stato risolto il collo di bottiglia della larghezza di banda. La rete di trasporto SPN di nuova generazione risolve i colli di bottiglia della larghezza di banda superando il limite di capacità compreso tra 155 Mbit/s e 10 Gbit/s. I dispositivi SPN aumentano la larghezza di banda del livello di accesso (sottostazioni, centrali elettriche, centri clienti) a 1 Gbit/s, soddisfacendo gli standard della China Southern Power Grid. I livelli di aggregazione e core aumentano fino a 50 Gbit/s o 100 Gbit/s, in base alle dimensioni del sito e del servizio. La soluzione consente di realizzare linee di trasmissione a granularità fine da 10 Mbit/s per l'isolamento end-to-end delle linee elettriche private, supportando servizi ad alta larghezza di banda come la videosorveglianza e garantendo una transizione fluida.

In secondo luogo, l'aggiornamento della larghezza di banda ha migliorato significativamente l'efficienza delle ispezioni e della manutenzione. La soluzione SPN di Huawei consente il monitoraggio in tempo reale degli SLA (latenza, perdita di pacchetti) e la localizzazione dei guasti in pochi minuti, riducendo i costi di manutenzione legati ai guasti delle apparecchiature SDH. Presso l'Ufficio di fornitura elettrica di Qujing, il tempo di una singola ispezione è sceso da 30 a 3 minuti, e il ciclo completo della manutenzione da oltre 7 ore a 21 minuti. Il centro O&M ora rileva i difetti principali con 15 giorni di anticipo grazie a punti di monitoraggio preimpostati. Nell'arco di sei mesi, le visite in loco sono diminuite da 112 a 61, con una riduzione del 45,54%.

In terzo luogo, il livello di intelligenza del trasporto dei servizi è stato notevolmente migliorato. La soluzione SPN di Huawei supporta una vasta gamma di servizi nel settore dell'energia elettrica – dalla teleprotezione e la gestione della distribuzione, sensibili alla latenza, ai video ad alto traffico – garantendo una trasmissione affidabile. Grazie alla tecnologia FlexE di hard e soft slicing, assicura un isolamento rigido tra i servizi, migliorando al contempo il riutilizzo della larghezza di banda. Il dual stack IPv4/IPv6 consente un inoltro locale flessibile e un facile accesso all'IoT, come il monitoraggio delle linee di trasmissione e l'integrazione tra fonte, rete, carico e accumulo.

Infine, SPN offre una protezione degli investimenti a lungo termine. L'evoluzione della velocità, da 25 Gbit/s a 400 Gbit/s, può essere supportata tramite aggiornamenti a basso costo, evitando interventi di costruzione ripetuti.

Per soluzioni dettagliate, visitare il nostro sito web ufficiale:https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202604-yunnan-power-grid-spn

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