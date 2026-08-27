HUBLOT SVELA IL BIG BANG RELOADED UEFA CHAMPIONS LEAGUE TITANIUM CERAMIC: IL CALCIO D'INIZIO DI UNA NUOVA E LEGGENDARIA STAGIONE

NYON, Svizzera, 27 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Il sorteggio della fase a gironi ha delineato il quadro della stagione 2026/27. In qualità di Orologio ufficiale della UEFA Champions League dal 2015, Hublot celebra l'evento presentando il Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic, l'ottavo segnatempo nato da questa collaborazione.

Per undici stagioni, Hublot ha cronometrato i principali eventi del calcio europeo, dalle qualificazioni alla conquista della coppa. Ogni edizione dell'Orologio ufficiale ha incarnato il ricordo di una campagna, di un gol, di un'emozione. E anche questo non fa eccezione: segna l'inizio di una competizione in cui, fino agli ultimi secondi, tutto può cambiare.

Il Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic si distingue per la cassa da 44 mm in titanio lucido e satinato, arricchita da una lunetta in titanio lucido e ceramica blu, l'iconico colore della competizione. Il quadrante scheletrato blu opaco lascia intravedere il funzionamento del movimento, mentre la lancetta dei secondi sfoggia il logo Hublot. Il fondello in ceramica blu satinata è dotato di vetro zaffiro su cui è raffigurato il logo della UEFA Champions League, dal quale è possibile ammirare il calibro di manifattura Unico HUB1280, un movimento cronografico automatico con ruota a colonne dotato di 354 componenti e di una riserva di carica di circa 72 ore. Il cinturino, in caucciù blu e pelle di vitello bianca con stampa a stelle, è impreziosito da cuciture blu e chiuso da una fibbia deployante in titanio. Impermeabile fino a 100 metri, questo segnatempo viene presentato in un cofanetto che racchiude anche una replica in miniatura della coppa assegnata alla squadra vincitrice della UEFA Champions League e un ologramma. Dalla struttura in titanio al movimento Unico di manifattura, il Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic incarna con grande determinazione l'innovazione, la maestria e l'audacia che contraddistinguono Hublot. Questa sicurezza si riflette nel programma di garanzia "5+5" della Manifattura, uno dei più completi del settore, che offre una copertura fino a dieci anni. È l'evidenza della fiducia che Hublot ripone nei propri prodotti e nei team che li progettano, sviluppano e assemblano.

"Comincia una nuova stagione della UEFA Champions League, che porta con sé il desiderio intramontabile di raccontare la storia di quelle serate in cui tutto può cambiare. Questo Big Bang Reloaded incarna undici anni di collaborazione con la competizione più seguita del calcio europeo. Il blu del quadrante, la stella sul cinturino... ogni dettaglio ci ricorda che, quando si parla di calcio, il tempo non viene mai semplicemente cronometrato: va vissuto. Hublot Loves Football!" - Julien Tornare, CEO Hublot

In edizione limitata di 100 esemplari, il Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic è disponibile da oggi nelle boutique Hublot di tutto il mondo e su Hublot.com

HUBLOT

Nel 1980, per la prima volta, un orologio si presenta con cassa in oro e cinturino in caucciù, rivoluzionando il mondo dell'orologeria di lusso. Dal nome della lunetta a forma di oblò con viti a vista, nasce Hublot e con Hublot, l'Art of Fusion.

Nel 2005 il marchio porta questo esercizio di creatività a un livello superiore con il Big Bang e il suo design, le sue dimensioni e la sua cassa a sandwich iconici. Nello stesso anno riceve il premio per il miglior design al Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Da allora, spinto da questa mentalità rivoluzionaria, il Big Bang non ha mai smesso di reinventarsi. Il XXI secolo ha il suo primo orologio iconico.

Il concetto di fusione è onnipresente, è il principio guida di ogni collezione. Gli orologi Big Bang rimodellano le geometrie del tempo; la collezione Classic Fusion bilancia audacia e moderazione, mentre gli Exceptional Timepiece superano le aspettative per creare segnatempo senza precedenti. Con il suo approccio dirompente che sfida le convenzioni, il DNA di Hublot è trascritto nei calibri di manifattura di Unico, Meca-10 e Tourbillon, per aggiungere un ulteriore livello di significato all'Art of Fusion.

Dal 2026, l'impegno di Hublot per l'eccellenza tecnica è sostenuto da una garanzia caratterizzata da una nuova struttura che, per gli orologi idonei, acquistati a partire dal 1° gennaio 2026, prevede una garanzia di base di 5 anni e un'estensione opzionale di altri 5 anni grazie al programma Hublotista, per una copertura totale fino a dieci anni.

L'alchimia è radicata in Hublot e non solo alla Manifattura. A volte l'alchimia avviene su un campo da calcio, producendo collaborazioni per grandi eventi (UEFA Champions League e UEFA Euro™). Altre volte nasce durante un concerto, una partita di basket, una performance artistica o un'esperienza gastronomica unica con la famiglia di chef stellati di Hublot. È così che le Hublot Vibes prendono vita, attraverso momenti di esaltazione condivisi tra gli Hublotisti, la comunità di orgogliosi proprietari di segnatempo Hublot. L'Art of Fusion va oltre il tangibile. È un modo di essere, lo stile di vita Hublot.

Timeline Hublot Loves Football 2006 I Sponsor della Nazionale svizzera: la prima collaborazione di un marchio del lusso con il mondo del calcio2008 I Orologio ufficiale di UEFA EURO in Austria e Svizzera2008 I Cronometrista ufficiale del Manchester United FC 2010 | Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo FIFA™ in Sudafrica2011 I Cronometrista ufficiale dell'AFC Ajax di Amsterdam2011 I Cronometrista ufficiale dell'FC Bayern Monaco2012 I Orologio ufficiale di UEFA EURO in Polonia e Ucraina2012 I Cronometrista ufficiale della Juventus FC2013 I Cronometrista ufficiale del Paris Saint-Germain FC2014 I Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo FIFA™ in Brasile2015 I Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo femminile FIFA™ in Canada 2015 I Cronometrista ufficiale del Chelsea FC 2015 I Orologio ufficiale della UEFA Champions League e della UEFA Europa League - Cronometrista ufficiale dal 2021 2016 I Orologio ufficiale di UEFA EURO in Francia2018 I Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo FIFA™ in Russia2019 I Orologio ufficiale della UEFA Champions League femminile2019 I Orologio ufficiale della Finale della UEFA Nations League2019 I Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo femminile FIFA™ in Francia2020 I Cronometrista ufficiale della Premier League2021 I Orologio ufficiale di UEFA EURO in Europa2021 I Official Timekeeper di UEFA Europa Conference League2022 I Orologio ufficiale di UEFA EURO femminile in Inghilterra2022 I Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo FIFA™ in Qatar2023 I Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo femminile FIFA™ in Australia e in Nuova Zelanda2024 I Orologio ufficiale di UEFA EURO 2024™ in Germania2025 IOrologio ufficiale di UEFA EURO femminile in Svizzera

UC3UC3 riunisce la UEFA, l'organo di governo del calcio europeo e l'Associazione dei club europei (European Football Clubs - EFC), che rappresenta oltre 800 top club europei, intorno a una nuova visione per la gestione dei diritti commerciali delle competizioni UEFA per club (le "UCC").UC3 è l'entità commerciale responsabile di generare ricavi dalle UCC e di creare valore per i nostri partner. L'organizzazione supervisiona la gestione, la vendita e la distribuzione di tutti i diritti commerciali (inclusi quelli relativi a media, sponsorizzazioni e licenze) per le più prestigiose competizioni UEFA per club maschili e femminili.

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