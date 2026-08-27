circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale PrNewswire

Hypershell presenterà l'esoscheletro di punta a gamba intera Hypershell Halo all'IFA 2026

27 agosto 2026 | 13.01
LETTURA: 2 minuti

BERLINO, 27 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Alle ore 15:00 del 3 settembre, in anteprima per l'IFA, Hypershell svelerà a Berlino Hypershell Halo, il suo esoscheletro di punta a gamba intera per la mobilità su ogni tipo di terreno. Hypershell Halo segna un nuovo passo verso la visione dell'azienda di un mondo in cui le persone possono muoversi liberamente, esplorare con audacia, lavorare in modo efficiente e andare oltre ciò che un tempo sembrava possibile.

Alla base vi è un'architettura unificata leader del settore che coordina quattro articolazioni motorizzate dell'anca e del ginocchio come un unico sistema, estendendo l'assistenza alimentata all'intero arto inferiore. Questa architettura consente ad Halo di supportare una serie significativamente più ampia di movimenti umani su terreni mutevoli. I consumatori possono ora registrarsi qui per ricevere aggiornamenti.

Presso lo stand di Hypershell, i visitatori potranno anche esplorare e sperimentare il più ampio portafoglio di prodotti di Hypershell, tra cui la nuova Hypershell X Series, il suo ultimo esoscheletro per l'anca alimentato dall'IA, insieme al nuovo modello di punta Halo.

Dal 4 al 8 settembre, visitate Hypershell allo Stand 119, Padiglione 12, per sperimentare le sue ultime innovazioni in materia di esoscheletri e osservare come Hypershell sta espandendo la mobilità umana attraverso la tecnologia, consentendo alle persone di trasformare le possibilità in realtà concreta.

Informazioni su HypershellFondata nel 2021, Hypershell è un'azienda leader a livello mondiale nel settore degli esoscheletri, specializzata nel potenziamento delle capacità esplorative dell'uomo. I suoi esoscheletri intelligenti si adattano in tempo reale al terreno, all'attività e alle intenzioni dell'utente, rendendo i movimenti più leggeri e naturali. Con prestazioni certificate da SGS e decine di migliaia di unità vendute in oltre 70 Paesi, Hypershell potenzia, anziché sostituire, le capacità umane, plasmando un futuro in cui la robotica indossabile diventerà essenziale quanto uno zaino per l'esplorazione, il lavoro e il divertimento.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hypershell-presentera-lesoscheletro-di-punta-a-gamba-intera-hypershell-halo-allifa-2026-302861452.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale PrNewswire.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT32122 it Sport ICT Altro ICT Altro Economia_E_Finanza Altro Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Siria, il presidente paga un caffè con carta Visa per festeggiare la fine delle sanzioni - Video
Bambino nuota tra i detriti in Nepal, le persone riprendono la scena invece di aiutarlo - Video
Alluvione in Nepal, l'intervento dei soccorsi per salvare le persone dal fango - Video
Battaglia a colpi di pomodoro, oltre 22mila persone alla 'Tomatina' in Spagna - Video
'One Night Only', Callum Turner e Monica Barbaro: "Ecco come nascono le vere storie d'amore" - Video
Milano rivede i 53mila punti, acquisti su Generali: domani cda
Superbonus 110%, ecco a quanto ammonta l'onere per lo Stato
'Fast & Furious' su un'autostrada egiziana, derubano un camion dal pick up in corsa - Video
Giappone, tiro alla fune in 1800 per spostare un castello - Video
Ruba un condizionatore all'Istituto tumori di Napoli, il furto ripreso dalle telecamere
Ranucci: "Se potessi andare a cena con Riina lo farei" - Video
Ranucci: "Hanno già provato a mandarmi via, ho la coscienza a posto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza