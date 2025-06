I campioni del mondo 2006 in aiuto dell’Italia: Gattuso, De Rossi e Cannavaro si contendono la Nazionale su Sisal.it

Roma, 10 giugno 2025 –Dai Mondiali (2006) ai Mondiali (2026). La Nazionale di calcio italiana, nel momento più difficile della sua storia, si affida ai ragazzi che, 20 anni fa, regalarono il quarto alloro iridato alla causa azzurra. L’Italia, oggi, è senza CT dopo l’esonero di Spalletti e il no di Claudio Ranieri il quale, ancora una volta, ha scelto fatto prevalere il cuore, la Roma, alla ragione e all’ambizione, la Nazionale. Così la panchina azzurra diventa una corsa tra chi, quel Mondiale in Germania, lo ha vinto da protagonista. Il candidato forte, secondo gli esperti Sisal, è Gennaro Gattuso, reduce dall’esperienza all’Hajduk Spalato, offerto a 2,00. Ringhio ha accumulato esperienze in tutta Europa, Milan, Napoli, Valencia e Marsiglia tra le altre, e può imprimere ai giocatori quella grinta e quel senso di appartenenza che, oggi, sembra smarrito.

Non è secondo a nessuno, in fatto di garra e attaccamento alla maglia azzurra, Daniele De Rossi, già nello staff di Roberto Mancini durante la campagna europea del 2021. L’ex capitano della Roma, in quota a 3,00, non si limiterebbe però all’intensità ma vorrebbe raggiungere l’obiettivo, la qualificazione ai mondiali nordamericani, anche attraverso il gioco.

Il terzo gradino del podio è completato dal “capitano mondiale” Fabio Cannavaro, fu lui ad alzare sotto il cielo di Berlino la coppa del Mondo, e Stefano Pioli, in uscita dall’Al Nassr ma tentato dalla seconda avventura con la Fiorentina. Entrambi si giocano a 6,00 per occupare la panchina azzurra. Parte indietro, ma non è da escludere a priori, un ritorno di Roberto Mancini, soprattutto dopo le parole di pentimento dell’ex CT azzurro: il Mancio, offerto a 7,50, potrebbe riallacciare quel discorso con la Nazionale interrotto nell’estate di due anni fa.

