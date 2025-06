I sistemi di batterie marine al litio ROYPOW ottengono la certificazione DNV Type Approval

SHENZHEN, Cina, 25 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Il 25 giugno i sistemi di batterie marine al litio ROYPOW hanno ottenuto ufficialmente la certificazione DNV Type Approval all'Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2025, che si è svolto al RAI di Amsterdam e ha rappresentato un traguardo significativo nella sicurezza e nella conformità marittima. Essendo una delle poche aziende al mondo ad aver ottenuto questa certificazione rigorosa, ROYPOW alza l'asticella per soluzioni energetiche sicure, affidabili e certificate dedicate al settore marittimo.

La certificazione DNV Type Approval è una certificazione estremamente rigorosa e riconosciuta a livello mondiale, rilasciata dalla DNV, una delle principali società di classificazione marittima al mondo. Tramite severi test, l'azienda verifica la rispondenza dei prodotti a rigorosi standard internazionali in materia di sicurezza e performance nelle applicazioni marine.

La DNV ha condotto una valutazione completa e rigorosa del sistema di batterie marine ROYPOW, prendendo in esame la progettazione del sistema, la sicurezza elettrica e della batteria, l'adattabilità ambientale, la compatibilità elettromagnetica (EMC), la sicurezza funzionale e i requisiti ambientali previsti da standard quali DNV0339, DNV0418, DNV Pt.6 Cap.2 Sez.1 test di non propagazione, IEC 62619 e IEC 61000. Nell'ambito del processo Type Approval, la DNV ha valutato le capacità complessive di ROYPOW, tra cui la forza nella ricerca e sviluppo, la capacità di produzione, il controllo dei processi e il sistema di gestione della qualità.

Per armatori, operatori e integratori di sistemi, le soluzioni certificate dalla DNV sono ampiamente riconosciute dagli enti regolatori globali e consentono un'implementazione più rapida, una conformità più semplice e costi normativi inferiori, soprattutto nelle regioni con normative rigide in termini di emissioni di carbonio. L'ottenimento di questa certificazione garantisce inoltre una comprovata affidabilità, riduce i costi di manutenzione e rende più sicuri e convenienti gli investimenti a lungo termine.

I sistemi di batterie marine ROYPOW sono progettati per ridurre i costi operativi, risparmiare carburante e centrare gli obiettivi ambientali per le operazioni marittime. Dotato di un design modulare composto da moduli batteria LiFePO4, PDU e DCB, il sistema offre una scalabilità flessibile, supporta fino a 1000 V/2785 kWh per sistema e raggiunge fino a 100 MWh quando più sistemi sono collegati in parallelo.

La sicurezza è prioritaria grazie a un BMS avanzato con un'architettura stabile a tre livelli, protezione hardware indipendente, un sistema antincendio integrato in ogni batteria, un design HVIL per tutti i connettori di alimentazione e un sistema di estrazione del gas che garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni marine difficili. Il sistema offre un'ampia compatibilità, rendendolo ideale per imbarcazioni ibride o completamente elettriche e piattaforme offshore, tra cui traghetti, imbarcazioni da lavoro e passeggeri, rimorchiatori, yacht di lusso, navi per il trasporto di GNL, OSV e allevamenti ittici.

Guardando al futuro, ROYPOW continuerà a impegnarsi per fornire soluzioni performanti, sicure e sostenibili e soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore marittimo.

