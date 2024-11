Iconsulting, l’intelligenza dei dati al servizio di decisioni responsabili e vincenti

Milano, 27 novembre 2024. Iconsulting è un’azienda che, da oltre due decenni, ha saputo imporsi come riferimento nel settore della consulenza data-driven. La sua missione è accompagnare i clienti attraverso il potere dei dati, aiutandoli a prendere decisioni consapevoli e strategiche, in grado di fare la differenza nel mercato. Con oltre 23 anni di esperienza, Iconsulting affianca le aziende per ottenere una crescita sostenibile, ottimizzare i processi aziendali e navigare con successo nei contesti sempre più complessi del business odierno.

Visione e valori

La filosofia aziendale si basa sulla convinzione che, nonostante l’avvento dell’era digitale, il cuore delle decisioni giuste rimanga umano. La visione dell’azienda è radicata nel rispetto e nella valorizzazione delle competenze umane, con l’obiettivo di costruire un mondo dove i dati siano uno strumento per migliorare la vita delle persone.

Una dedizione che si riflette nei valori fondamentali di Iconsulting, che comprendono conoscenza, trasparenza, condivisione, apertura e potenziale umano. L’azienda si propone di essere una realtà dinamica e agile, pronta ad abbracciare il cambiamento e le opportunità emergenti con spirito innovativo e flessibilità.

Un approccio multidisciplinare e indipendente

Iconsulting si distingue per il suo approccio multidisciplinare e vendor-free, che permette all’azienda di scegliere le soluzioni migliori senza vincoli di piattaforma o tecnologia. Questo approccio le consente di creare valore reale per i clienti, mantenendo come priorità le loro esigenze e obiettivi, piuttosto che adattarsi agli strumenti di terze parti. Tale indipendenza permette a Iconsulting di instaurare partnership di lunga durata basate su fiducia reciproca e risultati concreti, sfruttando le più innovative opportunità offerte da discipline come Business Analytics e Big Data Analytics.

Un ambiente di lavoro inclusivo e riconoscimenti

L’azienda attribuisce grande importanza alla cultura aziendale e alla qualità dell’ambiente di lavoro. Iconsulting promuove un ambiente collaborativo e inclusivo, caratterizzato da trasparenza e attenzione alle persone.

Per otto anni consecutivi è stata infatti premiata da Great Place to Work® come una delle migliori aziende in cui lavorare in Italia. L’azienda investe costantemente nello sviluppo delle competenze e nella crescita professionale dei suoi collaboratori, dimostrando un impegno concreto verso il benessere dei dipendenti.

Iniziative e coinvolgimento con la comunità

Iconsulting non si limita a fornire consulenze e soluzioni di business intelligence, ma si impegna anche nella divulgazione dei temi legati al mondo dei dati nel proprio podcast DicoDati, e nella condivisione di conoscenze attraverso eventi come “Dati a colazione”, iniziativa che apre le porte dell’azienda a giovani talenti per scoprire l’esperienza di lavorare in un team di professionisti data-driven. L’azienda organizza inoltre webinar e incontri come il recente “Utility Day 2024”, dove esplora le sfide del mercato energetico e le nuove strategie avanzate di Customer Data Platform, dimostrando un costante impegno verso l’innovazione e la formazione continua.

Grazie a un team multidisciplinare, un approccio libero e un forte impegno verso le persone, Iconsulting rappresenta un riferimento di innovazione e consulenza al servizio del cambiamento.