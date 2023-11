Novembre, l'annuale appuntamento dello ZTE 5G Summit and User congress: da GSMA ad Hutchison, tutti presenti per la sua XI edizione

BANGKOK, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), leader mondiale nella fornitura di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha scelto la Thailandia come palco per la XI edizione del "ZTE 5G Summit & User Congress", tenutosi il 14 e il 15 novembre. Dopo Vienna, Budapest, Roma, Bruxelles, L'Aquila e Stresa, è la volta di Bangkok: Paesi e città diverse, ma un unico scopo, fare il punto sugliobiettivi e le prospettive future del panorama digitale.

"Il summit di ZTE rappresenta una grande opportunità per il settore per condividere conoscenze e best practice" – spiega John Hoffman, CEO di GSMA Ltd - "Dobbiamo continuare a lavorare insieme" – prosegue Hoffman – "per costruire un futuro sostenibile, in cui tutti, ovunque possano sfruttare appieno i vantaggi della connettività".

Questa la missione dell'appuntamento di ZTE che ogni novembre vede riuniti i principali attori del settore delle telecomunicazioni. È dal confronto che prende forma il futuro: autorità di regolamentazione, associazioni, organizzazioni di standardizzazione, provider, think tank, analisti e partner da tutto il mondo hanno risposto all'invito di ZTE per discutere come promuovere il progresso.

"La tecnologia è il motore per lo sviluppo di tutti i settori. Con l'emergere dell'economia digitale come forza trainante della crescita globale, ZTE si pone l'obiettivo di diventarne promotrice." dichiara Xiao Ming, Presidente di ZTE Overseas, nel suo discorso di apertura del congresso. "Lavorando a fianco di 110 operatori" - aggiunge il top manager - "ZTE ha creato un ecosistema con oltre 1000 partner industriali, impegnandosi a sostenere la trasformazione digitale attraverso tecnologie ICT innovative in tutto il mondo".

Durante il summit, oltre agli interventi dei più importanti attori del settore, anche una panoramica delle soluzioni sviluppate dalla multinazionale: dai server di alta gamma, ai prodotti mobile di ultima generazione.

I server di ZTE: qualità, affidabilità e sicurezza

Secondo gli ultimi dati di International Data Corporation (IDC), nel 2022, il server X86 di ZTE è di nuovo al primo posto nelle vendite nel mercato domestico e all'ottavo posto in quello globale, a riprova della qualità ottenuta grazie a un'esperezienza ventennale sviluppata nel settore.

L'azienda è fortemente impegnata nel migliorare le proprie proposte di anno in anno, presentando prodotti full-scenario e multiple-coverage per soddisfare le esigenze di computing power che variano a seconda del settore. Inoltre, le tecnologie avanzate utilizzate nei server ZTE ne migliorano l'efficienza: riducono la dissipazione del calore e ne ottimizzano il consumo, aumentandone sensibilmente il risparmio energetico.

Affidabilità e sicurezza sono una priorità per ZTE: i suoi server garantiscono un funzionamento stabile dei servizi ai suoi clienti, adottando quattro misure di protezione (protezione dell'alimentazione, doppia alimentazione, risposta al sovraccarico in tempo reale, bilanciamento del carico). Per assicurare l'integrità dei dati e la sicurezza dell'avvio del sistema e impedire l'accesso non autorizzato, l'azienda ha inoltre introdotto diverse tecnologie di sicurezza, come la tecnologia SGX della CPU e la tecnologia TME-MK della memoria.

Dispositivi intelligenti e innovativi: la quota di mercato dei prodotti 5G FWA e MBB di ZTE è al primo posto nel mondo

Grazie alla sua tecnologia leader, la quota di mercato dei prodotti 5G FWA (Fixed Wireless Access) e MBB (Mobile BroadBand) di ZTE si classifica al primo posto nel mondo, superando i 3 milioni di spedizioni globali. Già in occasione del MWC 2023, l'azienda aveva presentato il suo nuovo prodotto MC888 Pro GIS (Green, Intelligence, Security), in grado di ridurre i consumi del 10%, agevolando il risparmio energetico: una versione progettata per ottenere una soluzione green e a basse emissioni di carbonio. Con la crescente domanda globale di connessioni 5G, ZTE ha integrato il concetto GIS nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, annunciando il suo intento di rafforzarlo ulteriormente.

Durante l'evento sono stati presentati anche i risultati GIS ottenuti con le CPE 5G e i prodotti Wi-Fi portatili che, collegandosi a Internet attraverso le reti di quinta generazione, supportano un trasferimento di dati veloce, stabile ed efficiente.

Al summit non potevano mancare le grandi novità presentate quest'anno dalla divisione dispositivi mobili della multinazionale: del nubia Pad 3D, il primo tablet 3D al mondo senza occhiali e basato sull'AI, al nubia Neo 5G, il telefono da gioco 5G per i beginners che, grazie al suo design futuristico e una serie di funzioni progettate per migliorare l'esperienza di gioco, ha attirato gli appassionati di gaming di tutto il mondo.

Whitepaper sulla Network Field industriale basata sul 5G

Il Libro Bianco sullo sviluppo industriale del 5G mira a fornire una gamma completa di funzionalità per gli scenari nei settori della produzione e della manifattura, in risposta alle forti richieste di bassa latenza, basso jitter e alta affidabilità.

Pensato per affrontare il cambiamento repentino che si verifica nella produzione di beni di consumo, fornisce una serie di soluzioni per l'integrazione della rete e del computing, la garanzia del servizio e le capacità self-serving a tutto tondo, per contribuire a promuovere l'approfondimento delle applicazioni 5G in campo industriale e potenziare la trasformazione intelligente dei domini di produzione.

Il whitepaper completo è scaricabile al seguente link: https://www.zte.com.cn/content/dam/zte-site/res-www-zte-com-cn/mediares/zte/%E6%97%A0%E7%BA%BF%E6%8E%A5%E5%85%A5/%E7%99%BD%E7%9A%AE%E4%B9%A6/5G-based%20industrial%20field%20network%20whitepaper.pdf

