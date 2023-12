Schneider Electric e Compass Datacenter ampliano la partnership: accordo pluriennale da 3 miliardi di dollari

•L’accordo espande la collaborazione in essere, dedicata alla fornitura di soluzioni modulari prefabbricate per Data Center

•La gestione integrata della supply chain favorisce una maggiore rapidità di consegna e maggiore prevedibilità, riducendo anche i costi

Stezzano (BG), 05 dicembre 2023 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha siglato un accordo pluriennale del valore di 3 miliardi di dollari con Compass Datacenters. L’accordo estende la partnership già esistente, che prevede l’integrazione delle rispettive supply chain per produrre e fornire soluzioni modulari prefabbricate per Data Center.

L'aumento vertiginoso della generazione e del consumo di dati, in gran parte dovuto al fiorente mercato dell'intelligenza artificiale, richiede un nuovo concetto di Data Center che possa essere standardizzato nella progettazione, prodotto in modo efficiente e consegnato più rapidamente a costi inferiori.

L’accordo odierno infonde nuove risorse in una collaborazione che ha visto finora Schneider Electric produrre e consegnare a Compass Datacenter circa 150 soluzioni modulari realizzate nell’impianto di West Chester, Ohio (USA); per rispondere all’aumento della produzione necessaria a rispondere alla crescente domanda di Data Center prefabbricati sarà coinvolto anche l’impianto Schneider di Red Oak, Texas – che si estende su 110.000 metri quadrati, dando seguito all’annuncio diffuso dalle due società l’estate scorsa.

“Siamo estremamente grati del completo supporto e dell’impareggiabile competenza con cui Schneider ci ha aiutato, fornendoci le power room, ovvero i moduli di alimentazione elettrica, per i data center prefabbricati” ha dichiarato Chris Crosby, CEO di Compass Datacenters. "La nostra collaborazione ci consentirà di soddisfare in modo innovativo la richiesta di fornire soluzioni all’avanguardia in questo settore”.

“Siamo orgogliosi del fatto che Compass Datacenter abbia scelto Schneider Electric come Partner per realizzare i propri Data Center perché siamo in grado di fornire loro in modo sicuro e affidabile le infrastrutture di cui hanno bisogno” ha detto Aamir Paul, Presidente di Schneider Electric Nord America. “L’estensione dell’accordo serve per continuare ad innovare e soddisfare le future necessità di clienti che operano in vari settori – tra cui Cloud e Service Provider, aziende del mondo dei semiconduttori e della mobilità elettrica, sanità e telecomunicazioni”.

L’accordo esclusivo di fornitura ha una durata di cinque anni; contando su di esso Schneider Electric e Compass Data Center possono mantenere la promessa di fornire ai clienti Data Center modulari e scalabili caratterizzati da un design semplificato, da processi di produzione snelli e dalla possibilità di essere implementati facilmente nei più diversi ambienti.

Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider è consentire a tutti di sfruttare al meglio le energie e risorse a disposizione, coniugando progresso e sostenibilità per tutti. Questo è ciò che chiamiamo Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando tecnologie di processo e per la gestione dell’energia, leader a livello mondiale, connettendo dall’end-point al cloud prodotti, controlli, software e servizi, lungo l'intero ciclo di vita, consentendo una gestione integrata di abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Sosteniamo standard aperti ed un ecosistema di partner appassionati dei nostri valori condivisi di scopo, inclusività e valorizzazione delle persone. www.se.com/it

Compass Datacenters

Compass Datacenters, una delle 5000 aziende a più rapida crescita per Inc. Magazine, progettiamo e costruiamo data center per alcuni dei più grandi hyperscaler e cloud provider in campus sparsi in tutto il globo. La nostra cultura aziendale è basata sul miglioramento continuo e sull'innovazione che ci ha permesso di coniugare la tecnologia con i moderni metodi di produzione per massimizzare la nostra capacità di consegnare regolarmente i progetti dei nostri clienti in tempi più rapidi, senza sacrificare la qualità. Sin dall'inizio, i nostri sforzi per uno sviluppo sostenibile hanno riguardato l'intero data center, dalla sua progettazione alle sue prestazioni successive alla consegna, compreso l'uso razionale del terreno, il raffreddamento senza acqua e l'attenzione alla riduzione dei gas a effetto serra nella costruzione delle strutture e del funzionamento. Compass Datacenters abbraccia una prospettiva di lungo termine con la forza finanziaria e l'esperienza operativa degli investitori di Brookfield Infrastructure e dell’Ontario Teachers' Pension Plan.

