Supermicro presenta il nuovo sistema Open All-in-One ottimizzato per i centri Telco Edge Data con potenziamento Intel vRAN integrato

SAN JOSE, California e LAS VEGAS, 25 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), produttore di soluzioni IT totali per AI, Cloud, Storage e 5G/Edge, annuncia l'ampliamento del proprio portafoglio di server appositamente costruiti per carichi di lavoro Edge AI e Telco. Il nuovo server Supermicro X13 Edge, il SYS-211E-FRN13P, offre un server COTS (Commercial Off The Shelf) scalabile e integrato a unità distribuita (DU). Poiché la tecnologia Open RAN virtualizzata è maturata al punto da essere ormai collaudata, le aziende sono alla ricerca di soluzioni che consentano di ottimizzare le implementazioni e ridurre i costi. Questa soluzione significa spostare l'attenzione su attributi quali il costo, il consumo energetico, le dimensioni, il peso e la scalabilità.

"Siamo entusiasti di fornire server all-in-one per la nuova generazione di implementazioni di telco ed edge per ambienti vRAN e privati 5 G", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "La nostra gamma di offerte telco consente un'implementazione più semplificata su larga scala, che amplierà l'uso di queste nuove tecnologie per fornire reti di comunicazione più efficaci e affidabili su larga scala".

La più recente piattaforma edge di Supermicro è progettata specificamente per soddisfare tali requisiti. Basata su processori Intel Xeon Scalable di 4a generazione con potenziamento Intel vRAN, è dotata di accelerazione vRAN completamente integrata che elimina la necessità di una scheda di accelerazione esterna, riducendo così in modo sostanziale i requisiti di potenza e la complessità del sistema. Il sistema è inoltre dotato di un'interfaccia di rete integrata e 12 porte SFP25G, che eliminano la necessità di schede aggiuntive e cavi di breakout, di un supporto di temporizzazione completamente integrato con otto ore di autonomia e di un design compatto e di lunga durata. I sistemi Supermicro SYS-211E offrono un server completamente integrato, ottimizzato per costi, dimensioni e consumo energetico, in grado di gestire grandi volumi di traffico a livello edge su configurazioni multiple di siti cellulari, compresi flussi MIMO massicci.

Inoltre, Supermicro sta lanciando una versione a 4 nodi del SuperEdge, un server edge versatile progettato per gestire una gamma di carichi di lavoro esigenti in postazioni di rete remote. Ciascuno dei quattro nodi di questo server con montaggio a rack 2U è dotato di un processore Intel Xeon scalabile di 4a generazione a presa singola e funziona in modo indipendente dagli altri nodi. Ciò consente al sistema di eseguire molteplici carichi di lavoro in parallelo, ognuno con risorse dedicate. Il Supermicro SYS-211TP offre 2 slot PCIe 5.0 x16 FHHHL per nodo, consentendo a ogni singolo nodo di essere ottimizzato con schede aggiuntive per soddisfare i carichi di lavoro designati, tra cui l'esecuzione come DU o Unità centralizzata (CU) in reti RAN, MEC e carichi di lavoro edge aziendali.

"Supermicro continua a offrire al mercato la tecnologia più avanzata nelle sue soluzioni per RAN virtualizzata e carichi di lavoro intelligenti attraverso l'edge", ha dichiarato Cristina Rodriguez, vice presidente e direttore generale, Divisione Reti di Accesso Wireless presso Intel. "Utilizzando il nostro ampio portafoglio di tecnologie, tra cui i più recenti processori Intel Xeon scalabile di 4a generazione e le GPU per Data Center, Supermicro è in grado di offrire design innovativi di server che forniscono al settore piattaforme potenti e altamente ottimizzate per una serie di casi d'uso in ambito edge."

Supermicro sta portando nuovi sistemi edge compatti per le implementazioni remote al di fuori del data center, utilizzando l'ultima generazione di processori Intel. Tra questi vi sono la mini-torre SYS-521AD-TN2, il E102-13R e i sistemi E302-12A. SYS-521AD e E102-13R sono entrambi basati su processori Intel Core di 13a generazione. La mini-torre SYS-521AD è ottimizzata per l'elaborazione, lo streaming e l'archiviazione video e può essere utilizzata come server edge per le piccole e medie imprese. L'E102 racchiude fino a 16 core, 64 GB di memoria e una serie di porte e slot di espansione in un fattore di forma integrato mini 1U, ideale per i carichi di lavoro di AI inferencing, retail e signage. L'E302, dotato del più recente processore Intel Atom C5000 in un design compatto e privo di ventole, offre prestazioni efficienti dal punto di vista dei costi in luoghi remoti in un fattore di forma resistente e poco rumoroso.

Una caratteristica comune dei nuovi sistemi Supermicro per carichi di lavoro edge è l'enfasi sul supporto per acceleratori GPU e dell'inferenza AI. Un numero crescente di questi sistemi è compatibile con gli acceleratori, tra cui NVIDIA A100, L40, L40S, L4, A2 e T1000, Intel Data Center GPU Flex 140 e Intel Data Center GPU Flex 170, e persino acceleratori specializzati come il processore Hailo-8™ AI. Questa flessibilità consente ai clienti di utilizzare sistemi Supermicro ottimizzati per le applicazioni nell'intelligent edge, per soddisfare i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro, ottenendo risultati migliori e riducendo al minimo la latenza.

Visitate lo stand n. 814 di Supermicro alMWC Las Vegas dal 26 al 28 settembre, per esplorare molti dei suoi nuovi sistemi e sperimentare le loro prestazioni in applicazioni nel mondo reale dell'intelligent edge.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San Jose, in California, Supermicro è impegnata a fornire per prima sul mercato innovazione per le infrastrutture IT Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge. Ci stiamo trasformando in un fornitore di soluzioni IT totali con sistemi, software e servizi per server, AI, storage, IoT e switch, fornendo al contempo prodotti avanzati per schede madri, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per la scalabilità e l'efficienza, e sono ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il rinomato portafoglio di soluzioni server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il carico di lavoro e l'applicazione selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti a partire dai nostri building block flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o a liquido).

