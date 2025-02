Il 28 febbraio Francesco Costabile sarà premiato dall’Università eCampus

In programma la proiezione del film “Familia”

25 febbraio 2025. L’Università degli Studi eCampus venerdì 28 febbraio alle 18,30 presenterà, nell’ambito della rassegna CineCampus, la proiezione del film “Familia”. Il regista Francesco Costabile sarà l’ospite d’onore della serata, in programma nel teatro dell’Università eCampus in Via Matera 18 a Roma, che sarà presentata da Pino Nazio, giornalista Rai e alla quale interverranno Valentina Marsella, psicologa e criminologa, e l’attrice Ilenia Calabrese.

L’iniziativa si inquadra tra i numerosi eventi portati avanti da eCampus, tra i quali mostre d’arte, presentazioni di libri, concerti e teatro, per diffondere cultura e trasferire conoscenza anche al di fuori del contesto accademico, contribuendo a rafforzare il legame sociale e culturale sul territorio in cui opera. In occasione dell’incontro del 28 febbraio Francesco Costabile riceverà il premio come “Miglior film ispirato a storie vere” consegnato dalla Direttrice della sede romana, Avv. Rita Neri. “Siamo davvero onorati di ospitare questo straordinario regista”, spiega l’Avv. Rita Neri. “La presenza nella nostra Università di Francesco Costabile, la cui caratura professionale e artistica emerge con forza, è per la nostra Università un motivo di profondo orgoglio. Penso quindi che il riconoscimento a Francesco Costabile sia anche una testimonianza dell’attenzione che eCampus pone a chi fa del cinema un’impresa creativa e sociale estremamente utile ed insostituibile. Sono particolarmente felice di consegnare questo premio stasera”.

Il film, tratto da una storia realmente accaduta e che ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile a Francesco Gheghi, la Segnalazione Cinema for Unicef, il premio Miglior Cast Italiano Mostra 2024 e il Nuovo Imaie Talent Award per Tecla Insolia, descrive la problematica della violenza familiare e di come questa si intreccia con i vuoti istituzionali e con quella più intima dello sviluppo della personalità del bambino e dell’adolescente. Uno sguardo all’intrapsichico e all’interpersonale.

Già proiettato dall’Università eCampus all’interno del progetto Speciale Orientamento “Adolescenti e Violenza. Vittime o carnefici?”, rivolto agli istituti secondari di secondo grado del Lazio e provincia, il film ha dato vita ad un dibattito molto vivace da parte degli studenti che hanno partecipato.

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 67 indirizzi di studio e master altamente professionalizzanti ed ha tra i principali obiettivi la c.d. “Terza Missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e grazie alla presenza capillare in tutte le principali città d’Italia con proprie sedi. Info all’indirizzo www.uniecampus.it

Per informazioni:

800 27 17 89

eventiecampus@uniecampus.it

FB Università eCampus Roma