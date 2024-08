Il lancio della prop firm di valutazione del trading ThinkCapital offre una sfida innovativa attraverso una serie di piattaforme avanzate

Londra, 28/08/2024 - ThinkCapital offre oggi percorsi unici per conti finanziati e condizioni di trading personalizzate. Con la tecnologia e liquidità di un affidabile broker pluriregolamentato (TThinkMarkets), ThinkCapital propone tre diverse sfide di trading: Lightning, Dual Step e Nexus. I trader hanno la possibilità di utilizzare piattaforme avanzate come ThinkTrader, TradingView e MetaTrader 5, personalizzabili con ulteriori componenti, tra cui l’incremento delle ripartizioni dei profitti, Expert Advisor eDrawdown aggiuntivi.

ThinkCapital, un’innovativa prop firm di valutazione del trading, è stata ufficialmente lanciata per offrire ai trader la possibilità di accedere a conti di trading di maggiori dimensioni tramite una serie di sfide programmate. Il CEO di ThinkCapital, Faizan Anees, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di democratizzare il mondo del prop trading, offrendo ai trader qualificati la possibilità di colmare il vuoto tra la loro energia e l’accesso a risorse finanziarie che possono valorizzare le loro capacità e accompagnarli verso l’indipendenza finanziaria.

Offrendo una tecnologia e un supporto all’avanguardia, l’obiettivo di ThinkCapital è quello di permettere ai trader di distinguersi nel mondo dinamico della finanza e di operare con sicurezza evitando frodi.

Una società supportata della solida infrastruttura di ThinkMarkets

La liquidità e la tecnologia su cui si basa ThinkCapital sono supportate da ThinkMarkets, un broker multi-regolamentato già noto per l’affidabilità e per offrire la migliore esecuzione di trading del settore. Questa partnership strategica permette a ThinkCapital di offrire condizioni di trading vantaggiose e un’ineguagliabile affidabilità.

L’offerta di ThinkCapital si suddivide in tre distinte sfide: Lightning One-Phase Challenge, Dual Step Two-Phase Challenge e Nexus Three-Phase Challenge. Si tratta di sfide che possono facilmente soddisfare tutte le preferenze e gli stili di trading consentendo ai trader diversi percorsi per accedere a conti finanziati. I trader di successo possono testare le proprie capacità e competenze senza rischiare il capitale, operando in un ambiente simulato con fondi virtuali.

Piattaforme avanzate e condizioni personalizzabili

ThinkCapital (www.thinkcapital.com) offre accesso a piattaforme di trading innovative, tra cui ThinkTrader, che si integra alla perfezione con TradingView, e la piattaforma ampiamente utilizzata del MetaTrader 5.

ThinkTrader è ricco di funzionalità esclusive, tra cui strumenti di gestione del rischio, grafici TradingView e una funzione di market replay che permette ai trader di testare retrospettivamente le proprie strategie. Questa varietà di piattaforme permette ai trader di scegliere gli strumenti più adatti alle loro esigenze di trading, inoltre gli utenti di ThinkTrader hanno la possibilità di collegare il conto personale a TradingView, così da poter operare direttamente sui grafici.

Oltre alle piattaforme avanzate, ThinkCapital fornisce condizioni di trading estremamente personalizzabili: i trader possono così migliorare le loro esperienze utilizzando componenti aggiuntivi, tra cui le maggiori ripartizioni dei profitti, limiti di drawdown aggiuntivi e opzioni di pagamento più frequenti. Una flessibilità che permette ai trader di adattare l’ambiente di trading alle esigenze specifiche e di massimizzare le potenzialità di successo.

Visione e portata globali

Lanciati il 29 luglio 2024, i servizi di ThinkCapital sono oggi disponibili globalmente tramite la piattaforma online, con alcune restrizioni (maggiori informazioni su www.thinkcapital.com). L’azienda offre un ambiente di trading professionale e tecnologico e permette ai trader di sfruttare le proprie competenze su piattaforme altamente avanzate. Il processo di valutazione è semplice ma approfondito e necessita che i trader soddisfino tutte le regole e raggiungano i propri obiettivi di profitto per ottenere l’idoneità ad accedere a conti finanziati.

ThinkCapital mira a stabilire un nuovo standard nel contesto del prop trading offrendo tecnologie all’avanguardia, sfide interessanti, piattaforme avanzate e la possibilità di trasferire le quote di profitto idonee sui conti personali di ThinkMarkets.

La missione di ThinkCapital è quella di dare ai trader strumenti utili ad esprimere le proprie potenzialità, avere successo e sviluppare competenze e capacità. Grazie a queste funzionalità, ThinkCapital è in una posizione privilegiata per supportare i trader a costruire i propri conti personali.

Informazioni su ThinkCapital

ThinkCapital è una prop firm di valutazione del trading che consente ai trader di valorizzare il proprio talento e accedere a conti di trading più ampi tramite una serie di sfide strutturate.

Basandosi su ThinkMarkets, un broker multi-regolamentato e affidabile, ThinkCapital propone piattaforme avanzate come ThinkTrader, TradingView e MetaTrader 5. La società offre condizioni di trading personalizzabili grazie ad ulteriori componenti, come i limiti aggiuntivi di prelievo, l’utilizzo di Expert Asvisor, limiti aggiuntivi di drawdown e opzioni di pagamento frequenti. ThinkCapital si impegna inoltre a supportare i trader a livello globale proponendo percorsi specifici verso il successo e avvalendosi di tecnologie innovative e processi di valutazione rigorosi, che consentiranno loro di costruire i propri conti personali presso il broker ThinkMarkets.

Per maggiori informazioni

visita www.thinkcapital.com

Dati di contatto per la stampa

Faizan Anees - fanees@thinkcapital.com