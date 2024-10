Il marchio di calzature Mimmù si espande a livello globale grazie a una strategia digitale vincente

Napoli, 21/10/2024 – Il brand di calzature artigianali Mimmù, nato a Grumo Nevano (NA), continua la sua ascesa internazionale con una forte crescita delle vendite sia in Europa che negli Stati Uniti. Il marchio, noto per i suoi stivali texani e sandali dal design ricercato, ha saputo coniugare tradizione e innovazione, affermandosi come un punto di riferimento nel settore delle calzature di lusso.

Questa espansione internazionale non sarebbe stata possibile senza il contributo strategico di Bitmetrica, l'agenzia di marketing digitale che ha curato l'intero processo di internazionalizzazione del marchio.

La crescita internazionale e il contributo di Bitmetrica

Negli ultimi anni, Mimmù ha registrato un’impennata nelle vendite grazie a una strategia digitale su misura sviluppata online. Attraverso campagne mirate sui canali digitali, come Google e Meta, e un e-commerce ottimizzato per un pubblico globale, Mimmù è riuscito a conquistare mercati chiave in Europa (tra cui Germania, Francia e Spagna) e negli Stati Uniti, dove il brand ha riscontrato un particolare successo.

Dietro la crescente affermazione di Mimmù sui mercati globali c'è la collaborazione strategica con Bitmetrica, che ha accompagnato l’azienda nel suo processo di digitalizzazione e internazionalizzazione.

"Il nostro obiettivo era quello di valorizzare l’unicità del prodotto artigianale italiano e allo stesso tempo creare una strategia di marketing capace di rispondere alle esigenze di mercati diversi come quello europeo e americano," ha dichiarato Angelo Laudati, fondatore di Bitmetrica che ha curato l’attività promozionale del marchio e l’espansione in Europa e Usa.

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di Mimmù per ottimizzare ogni aspetto della loro presenza digitale, puntando su una comunicazione mirata e sull'analisi dei dati per migliorare continuamente i risultati."

Digitalizzazione e approccio omnicanale

Uno dei pilastri della strategia digitale è stata l’adozione di un approccio omnicanale, che ha permesso a Mimmù di raggiungere un pubblico vasto e diversificato. Attraverso l’ottimizzazione del sito e-commerce e campagne di advertising su Instagram e Facebook, il brand ha costruito una community di appassionati che interagiscono attivamente con il marchio. Le collaborazioni con influencer e attività online mirate hanno ulteriormente rafforzato la visibilità di Mimmù sui mercati esteri.

Prospettive future: espansione e consolidamento

Con una presenza consolidata negli Stati Uniti e in Europa, Mimmù sta guardando a nuove opportunità di espansione in Asia e a segmenti emergenti del mercato americano. Bitmetrica continuerà a giocare un ruolo fondamentale nel processo, sviluppando campagne ancora più mirate e personalizzate.

Mimmu.it è un'azienda italiana specializzata nella produzione di calzature da donna, con un focus su stivali, texani e sandali dal design ricercato.

Ogni modello è il risultato di una lavorazione artigianale di alta qualità, utilizzando esclusivamente pelle pregiata per garantire resistenza, comfort e durata nel tempo. Il nostro impegno è quello di offrire prodotti autentici Made in Italy che rispettano i più alti standard di qualità.

Con una crescente presenza in Europa e negli Stati Uniti, Mimmù si è affermato come un punto di riferimento per le donne che cercano calzature eleganti e di tendenza.

Contatti:

Email: info@mimmu.it

Telefono: 081 833 8114

Cell: +39 3533310921