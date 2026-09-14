Il MIMIT lancia il Voucher per la digitalizzazione: incentivi fino a 20mila euro per PMI e professionisti

Agevolazioni per l'adozione di software e servizi cloud, con un'ampia offerta di prodotti TeamSystem già conformi ai requisiti della misura

Pesaro, 14 Settembre 2026. La digitalizzazione continua a essere una delle leve principali per la crescita del sistema produttivo italiano. Con questo nuovo Voucher, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sostiene micro, piccole e medie imprese e professionisti che intendono investire in tecnologie digitali e servizi cloud, favorendo percorsi di innovazione in grado di aumentare competitività ed efficienza.

Per accompagnare imprese e professionisti in questo percorso, TeamSystem mette a disposizione una guida dedicata e 16 prodotti cloud conformi ai requisiti, distribuiti nei principali segmenti di mercato. L'offerta copre le esigenze delle PMI e degli studi professionali, consentendo di adottare soluzioni digitali già idonee ad accedere agli incentivi previsti dalla misura.

Per le PMI, TeamSystem propone un portafoglio di soluzioni dedicato alla gestione aziendale, alle risorse umane, ai processi produttivi e ai settori specialistici. Ne fanno parte TS Waste 360, TS HR AI, TS Enterprise Legal, Contract Management, TS Cantieri, CPM in Cloud, TS Azienda Cloud, TS Enterprise Cloud, MES in Cloud, WMS Enterprise e APS (Advanced Planning & Scheduling). Si tratta di applicativi sviluppati per supportare imprese attive in ambiti come manifattura, edilizia, logistica e servizi, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa e la gestione dei processi attraverso tecnologie cloud.

Anche gli studi professionali possono contare su soluzioni progettate per le esigenze specifiche di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. Tra i prodotti conformi al Voucher Cloud & Cybersecurity figurano TS Studio Legal, Netlex, TS Studio HR, TS Studio Paghe e TS Studio Cloud, che consentono di digitalizzare le attività quotidiane, semplificare la gestione dello studio e organizzare il lavoro in modo più efficiente.

Ma come funziona il Voucher? La misura prevede un contributo fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 20.000 euro per ciascuna richiesta. Possono accedere all'agevolazione micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi, per investimenti destinati all'acquisto di software, servizi cloud e, ove previsto, hardware. I piani di spesa devono avere un valore minimo di 4.000 euro e possono essere realizzati attraverso acquisto diretto, abbonamento o formule miste, nel rispetto dei requisiti previsti dalla misura.

Le domande per accedere al Voucher possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma informatica del MIMIT, a partire dalle ore 12:00 del 10 novembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2027. La compilazione delle domande sarà invece possibile già dal 20 ottobre 2026.

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Sito web: https://www.teamsystem.com/

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