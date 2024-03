Il Norwegian Seafood Council stringe una partnership con il calciatore Erling Braut Haaland

Il celebre calciatore norvegese si unisce a Seafood from Norway per i prossimi 2 anni e mezzo con l’obiettivo di promuovere la cultura del pesce norvegese

Milano, 20 marzo 2024 – Il Norwegian Seafood Council, ente norvegese con sede a Tromsø che collabora in prima linea con le industrie della pesca e dell’acquacoltura per la promozione della cultura del pesce norvegese – stringe un’importante partnership con Erling Braut Haaland, il famoso calciatore attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese.

“I prodotti ittici sono stati parte integrante della mia cultura e alimentazione fin dall’infanzia. Il pesce norvegese, il migliore al mondo, ha tuttora un ruolo primario nella mia vita.

Il Norwegian Seafood Council svolge un lavoro straordinario per diffondere la conoscenza e la consapevolezza, a livello globale e in Norvegia, dei gustosi, sani e sostenibili prodotti ittici norvegesi. Per me è stata una scelta naturale siglare questa partnership!” ha dichiarato Erling Braut Haaland.

“A nome di Seafood from Norway, siamo davvero entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con Erling Braut Haaland, riconosciuto come uno dei migliori calciatori al mondo", ha dichiarato il CEO del Norwegian Seafood Council, Christian Chramer. “Poter unire due eccellenze norvegesi è per noi un vero orgoglio”.

La partnership, che partirà dal prossimo 1° aprile per 2 anni e mezzo, sottolinea l'impegno comune che unisce Haaland e il Norwegian Seafood Council per diventare “fuori classe” nei rispettivi settori, e insieme per promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti ittici norvegesi.

“Unire le forze con un calciatore di fama internazionale come Haaland è davvero un'ottima opportunità per il Norwegian Seafood Council. In Italia abbiamo un'attenzione particolare per il salmone, lo stoccafisso e il baccalà norvegesi e siamo sicuri che questa partnership metterà ancora più in evidenza questi prodotti e il marchio d’origine Seafood from Norway” afferma Tom-Jørgen Gangsø, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council. “Ci auguriamo che accresca anche la consapevolezza dei benefici del consumo di pesce norvegese dal punto di vista della salute e della sostenibilità.”

È stato stipulato anche un accordo separato con le due squadre nazionali di calcio norvegesi, femminile e maschile, che si uniranno nella promozione della vasta gamma di prodotti ittici della Norvegia. “Siamo davvero onorati di avere il supporto delle nostre squadre di calcio nazionali. Si tratta davvero di un lavoro di squadra per un obiettivo comune e l'intera industria ittica norvegese è al fianco dei nostri stimati atleti in questo momento estremamente emozionante” ha concluso Chramer.

I prodotti ittici norvegesi in cifre

La Norvegia è il più grande esportatore di prodotti ittici al mondo con l'equivalente di circa 39 milioni di pasti serviti ogni giorno. Nel 2023 la Norvegia ha esportato prodotti ittici in 153 mercati mondiali, con oltre 60 specie diverse.

Il Norwegian Seafood Council è una società pubblica di proprietà del Ministero del Commercio, dell'Industria e della Pesca e collabora con i settori con i settori della pesca e dell'acquacoltura in Norvegia per sviluppare i mercati dei prodotti ittici norvegesi. Il Seafood Council ha sede a Tromsø e conta dodici rappresentanti locali nei più importanti mercati internazionali della Norvegia. L’attività di NSC è volta ad aumentare il valore dei prodotti ittici norvegesi tramite il costante lavoro di promozione, sviluppo, preparazione e reputazione del mercato in diversi paesi di tutto il mondo. Inoltre, lavora per identificare opportunità per i prodotti ittici norvegesi nei nuovi e nei mercati già esistenti

