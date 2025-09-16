circle x black
Il RLC Global Forum 2026 si riunirà a Riyadh, con il bivio della crescita globale all'orizzonte

16 settembre 2025 | 15.23
In un contesto di evoluzione del commercio transfrontaliero, di modelli di consumo in continuo cambiamento e dell'imperativo globale dell'intelligenza artificiale, l'RLC Global Forum torna a Riyadh per plasmare il futuro del commercio al dettaglio e dei settori rivolti ai consumatori, in un momento decisivo per la crescita.

RIYADH, Arabia Saudita, 16 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Il RLC Global Forum ha confermato Riyadh come città ospitante per il suo incontro di punta del 2026, che si terrà il 3 e 4 febbraio sul tema strategico "Crocevia della crescita".

 

L'annuncio segue un'edizione 2025 da record che ha riunito oltre 2.000 dirigenti senior provenienti da 42 paesi e ha prodotto risultati tangibili nei settori del commercio transfrontaliero, della vendita al dettaglio di generi alimentari, del lusso, della tecnologia e dell'innovazione.

Il programma del 2026 farà incontrare leader regionali e globali che si concentreranno su:

Mentre il Golfo si afferma come centro di gravità per l'innovazione e gli investimenti nel commercio al dettaglio, il Forum rafforza il suo impegno globale verso il dialogo multilaterale e la collaborazione tra mercati, collegando gli hub della crescita nel Sud del mondo con le economie consolidate, per costruire un futuro più resiliente e inclusivo.

Tra i relatori dell'RLC 2026 figurano:

"In un mondo in fase di riorganizzazione, la ricerca della crescita non è mai stata così strategica", ha dichiarato Panos Linardos, Presidente del RLC Global Forum. "Scegliendo ancora una volta Riyadh, poniamo il Forum al centro di una regione che promuove nuove forme di crescita ed esploriamo il modo in cui questi hub emergenti si collegano ai mercati consolidati per plasmare il futuro del commercio al dettaglio e degli scambi".

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-rlc-global-forum-2026-si-riunira-a-riyadh-con-il-bivio-della-crescita-globale-allorizzonte-302557791.html

