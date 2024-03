Il summit globale sull'innovazione sarà a Bologna: in arrivo al WMF esperti da tutto il mondo

Arriveranno da USA, Regno Unito, Canada, Irlanda, Francia, Olanda, Turchia, Belgio e Spagna i primi esperti e speaker annunciati che si riuniranno in Italia per parlare di innovazione e futuro, in occasione del WMF - We Make Future, Fiera internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale. Già confermata la presenza di figure come Paul Roetzer, Matt Navarra, Cari Miller, Gala Ivkovic, insieme a giganti del settore tech quali Google, Microsoft, Lenovo e TikTok. Tra i primi nomi confermati anche Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Francesco Ubertini, Presidente di CINECA, Brando Benifei, europarlamentare relatore dell’AI Act e Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali.

Bologna, 01/03/2024. L’Italia è sempre più attore chiave sulla scacchiera globale dell’innovazione anche grazie a manifestazioni come WMF - We Make Future che portano nel Paese il meglio dell’innovazione internazionale. La dodicesima edizione di WMF - Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, ideata e organizzata da Search On Media Group, annuncia oggi i primi speaker confermati, alcuni tra i principali "change makers" che stanno ridefinendo le linee di sviluppo future non solo del settore AI & Digital-Tech ma della società globale, trattando ambiti che vanno dall’AI al climate change, dalla ricerca scientifica alla lotta alla mafia, all’open innovation e molto altro.

“Anche quest’anno per noi è un piacere accogliere voci, creatività e competenze da tutto il mondo” afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF “ da sempre mettiamo a disposizione la manifestazione come piattaforma di incontro, condivisione e costruzione del futuro, esattamente per agevolare la connessione tra menti brillanti, culture ed esperienze globali. Il WMF 2024 aprirà davvero le porte al mondo intero”

I prossimi 13, 14 e 15 giugno 2024, presso la nuova location BolognaFiere, saranno infatti oltre 1.000 gli speaker che porteranno esperienze e competenze; tra i primi confermati spiccano figure autorevoli come Paul Roetzer, Founder e CEO del Marketing AI Institute, Matt Navarra, Social Media Consultant and Industry Analyst, Matthew Chavira, CEO di Prophet of AI, Gilad Rosenzweig, Executive Director di MITdesignX, Dan Burgar, CEO di Frontier Collective, Agnieszka Oleksyn Head of the Institute of Sustainability presso Łazarski University, Elisabetta Rotolo CEO & Co-Founder MIAT, Daniele Pucci, Head of Artificial and Mechanical Intelligence presso IIT, Gianluca Fiorelli, Strategic & International SEO Consultant e Noa Segre, Head of Value Creation di Digital Magics.

Confermata anche la presenza di rappresentanti di aziende leader del settore AI&Digital Tech, tra cui Arthur Mosiak di Google, Monica Orsino di Microsoft, Massimo Chiriatti di Lenovo e Valentine Leroy di TikTok, che presenteranno nel contesto internazionale del WMF le ultime innovazioni e strategie di impatto per il futuro della tecnologia.

Oltre agli esperti del settore privato, annunciata la partecipazione di importanti figure istituzionali e accademiche, tra queste: il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il presidente di CINECA Francesco Ubertini, l'europarlamentare e relatore dell’AI Act Brando Benifei, Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali, Massimo Carnelos, Capo Ufficio Innovazione, Startup e Spazio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Vincenzo Colla, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Emilia-Romagna e Massimo Bugani, Assessore all’innovazione digitale del Comune di Bologna. Presenti anche organi come European Defence Fund della Commissione Europea e European Investment Bank e istituzioni universitarie con i rettori rispettivamente di Università Bocconi e Federico II. Largo infine, tra i primi annunciati, anche ad autorevoli rappresentanti della lotta alla mafia, tema da sempre caro alla manifestazione, con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri, il Procuratore Aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo e la giornalista d’inchiesta Floriana Bulfon.

Questo prestigioso parterre, destinato ad arricchirsi ulteriormente da qui a giugno, vede coinvolti innovatori, figure istituzionali e aziende leader nell'innovazione digitale, ma anche attivisti per i diritti umani e per l’ambiente, sottolineando l'importanza strategica dell'evento nel promuovere la collaborazione tra settore pubblico e privato e, in generale, tra tutti gli attori della società globale. L'obiettivo principale è promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, mirando a costruire attraverso questi strumenti, un futuro sostenibile, inclusivo e migliore per la società tutta.

WMF - Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale

Il 13 - 14 - 15 GIUGNO 2024, presso BolognaFiere, torna il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 60.000 presenze da 89 paesi, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 2.000 tra startup e investitori e più di 100 stage nel 2023, giunto alla sua 12^ edizione il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione. L’evento è ideato e prodotto da Search On Media Group.

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

