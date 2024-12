Inaugurazione del Murgia Mall, una nuova realtà commerciale ad Altamura

Grossi investitori internazionali sbarcano sull’Alta Murgia

Altamura, 7 dicembre 2024 – Il prossimo 7 dicembre alle ore 9:30 sarà inaugurato il Murgia Mall, la prima area commerciale di questo genere nell’Alta Murgia e nel Sud Italia. L’evento avrà luogo in Via Gravina, prolungamento di Via del Mandorlo ad Altamura.

Altamura apre le porte a grossi investitori internazionali con una operazione prestigiosa voluta e realizzata dall’imprenditore Comm. Luigi Galantucci, titolare della omonima e pregiata impresa antincendio

Il complesso – ha dichiarato il Comm. Luigi Galantucci – si estende su una superficie di 7.000 metri quadrati, le cui strutture , realizzate da EDIL CO, sono state studiate ad hoc per poter ospitare un numero importante di visitatori. Questa operazione – ha aggiunto L. Galantucci – porrà Altamura in una posizione commerciale di altissimo livello.

Il Murgia Mall, difatti, rappresenta una significativa innovazione per il territorio, offrendo un’importante opportunità di sviluppo economico e promuovendo il potenziale attrattivo della città. La struttura ospiterà prestigiosi brand internazionali, tra cui aziende danesi, tedesche, belghe e italiane, che contribuiranno a posizionare Altamura come centro strategico per il commercio nella regione.

La presenza di marchi come JYSK, Deichmann, TEDi, Tigotà e Action rafforza il ruolo del Murgia Mall come motore di crescita economica e di innovazione nel panorama locale e regionale.

“Siamo lieti di accogliere tutti coloro che vorranno partecipare a questo importante momento di crescita per la nostra comunità,” ha dichiarato il management dell’area commerciale.

Questi brand, presenti principalmente sul panorama europeo, stanno investendo anche in Italia e sebbene all’inizio, qui, al Murgia Mall siano state assunte già 50 persone, si prevede che questo numero aumenti. Da domani i nuovi negozi saranno pronti a dare il benvenuto ai nuovi clienti. Ciò comporta, inevitabilmente, beneficio per tutte le altre attività locali, partendo dalla ristorazione siano ad arrivare al settore alberghiero.

L’inaugurazione del Murgia Mall non è soltanto un passo avanti per lo sviluppo economico di Altamura, ma anche un’opportunità per rafforzare la cooperazione tra aziende internazionali e il territorio locale.

• CONTATTI: Ufficio comunicazioni Murgia Mall

Email: info@murgiamall.it