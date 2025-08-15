circle x black
Roma, bimbo di 4 anni in bici investito a Tor Pignattara: è grave

E' ricoverato al Bambin Gesù in codice rosso

Ambulanza, immagine di repertorio (Fotogramma)
15 agosto 2025 | 16.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bambino di 4 anni, di nazionalità del Bangladesh, è stato investito ieri sera alle 21 mentre era in bicicletta in via di Tor Pignattara, a Roma, all'incrocio con via dell'Acquedotto Alessandrino da una Renault Clio condotta da un italiano di 25 anni. Il piccolo è stato trasportato dal padre al Vannini e poi trasferito con un'ambulanza al Bambin Gesù in codice rosso.

Sul posto le pattuglie della polizia locale del gruppo Prenestino. Il veicolo è stato sequestrato. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

