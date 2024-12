Incontro con la cultura: le Torri della campana e del tamburo

PECHINO, 23 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Torri della campana e del tamburo,erette durante le dinastie Yuan (1271-1368), Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911), erano strutture adibite all'annuncio del tempo, simboli di regalità e autorità imperiale. Come descritto dallo scrittore Liu Xinwu, la Torre del tamburo presenta pareti rosse e un tetto con tegole gialle, mentre la Torre della campana ha pareti grigie e un tetto con tegole verdi.

Costruite inizialmente nel 1272, le torri hanno subito diverse ricostruzioni. L'attuale Torre del tamburo risale alla dinastia Ming, mentre la Torre della campana alla dinastia Qing. Esse svolgevano un ruolo cruciale nella scansione del tempo, con funzioni in ciascuno dei cinque intervalli di due ore (geng) in cui era suddivisa la notte a partire dalle 19:00, secondo un antico sistema cinese che divideva il giorno in 12 periodi di due ore (shichen).

Le torri avevano una peculiare routine per annunciare l'orario. Dalle 21:00 alle 3:00 del mattino, si limitavano a suonare la campana per non disturbare i residenti. All'alba (alle 5 del mattino), prima suonavano il tamburo e poi la campana - origine dell'idioma "campana del mattino e tamburo della sera".

Il simbolismo era parte integrante del progetto delle Torri della campana e del tamburo. La Torre del tamburo originariamente ospitava 25 tamburi: uno principale che rappresenta l'anno e 24 secondari che simboleggiano i 24 termini solari. I nove gradi rappresentavano il numero "yang" più elevato, esclusivo degli imperatori, mentre il numero totale di colpi di tamburo e di rintocchi di campana era 108, a simboleggiare il ciclo annuale e l'eternità.

La campana in bronzo della Torre della campana è una meraviglia dell'ingegneria: alta 5,55 metri e pesante 63 tonnellate. Quando viene colpito, produce un suono di 110 decibel che può essere udito lungo l'intero asse centrale di Pechino, di 7,8 chilometri.

Oltre al loro funzione pratica, le Torri della campana e del tamburo rappresentano l'essenza architettonica e culturale della vecchia Pechino, e creano uno skyline armonioso che continua a risuonare di significato storico.

https://youtu.be/kWM_tlBL5y4

Video - https://www.youtube.com/watch?v=kWM_tlBL5y4

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/incontro-con-la-cultura-le-torri-della-campana-e-del-tamburo-302338048.html