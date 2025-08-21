Iniziano le offerte Tineco per il Back to School: sconti fino al 30% fino al 4 settembre

Milano, 21 agosto 2025 – Con il rientro a scuola, le giornate tornano a riempirsi di impegni e la gestione della casa deve essere ancora più pratica ed efficiente. Per accompagnare le famiglie in questo periodo di ripartenza, Tineco presenta una speciale iniziativa Back to School: dal 22 agosto al 4 settembre 2025, una selezione di prodotti smart per la pulizia domestica sarà disponibile su Amazon.it con sconti fino al 30%.

La promozione include lavapavimenti intelligenti, aspirapolvere senza fili e macchine per la pulizia profonda di tappeti e moquette, pensati per ridurre i tempi di pulizia e offrire risultati impeccabili con il minimo sforzo.

Le offerte Tineco su Amazon.it:

FLOOR ONE S9 Artist – da 749€ a 599€ (sconto 20%)

Lavapavimenti e aspirapolvere 2-in-1 con potenza di aspirazione di 22kPa e asciugatura rapida a 85°C per una pulizia profonda. Il design ultra-slim con snodo a 180° consente di arrivare sotto i mobili bassi senza sforzo. Sistema Anti-Tangle che evita grovigli di capelli e peli, ideale per chi ha animali in casa. Include modalità automatica intelligente per adattare aspirazione e flusso d’acqua allo sporco rilevato.

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra – da 599€ a 417€ (sconto 30%)

Lavapavimenti cordless wet-dry con struttura pieghevole a 180° per raggiungere facilmente spazi stretti e bassi. Serbatoio dell’acqua pulita da 1L e sporca da 0,72L per pulizie più lunghe senza interruzioni. Funzione di autopulizia e asciugatura del rullo in soli 5 minuti con aria calda a 85°C. Display LED e modalità di utilizzo multiple per adattarsi a diversi tipi di sporco e pavimentazione.

PURE ONE S50 Pro – da 399€ a 339€ (sconto 15%)

Aspirapolvere senza filo con tubo pieghevole a 180° per pulire comodamente sotto i mobili. Motore potente fino a 200AW con tecnologia PureCyclone e sensore iLoop per regolare automaticamente la potenza. Luce LED frontale per evidenziare polvere e detriti anche in zone poco illuminate. Batteria a lunga durata e sistema anti-intasamento per prestazioni costanti.

CARPET ONE Cruiser – da 699€ a 559€ (sconto 20%)

Pulitore per tappeti con spinta assistita SmoothPower e sensore iLoop per regolare acqua e aspirazione. Asciugatura rapida ad alta temperatura fino a 75°C per ridurre i tempi di attesa. Sistema FlashDry per l’autopulizia del rullo, mantenendolo sempre igienico e pronto all’uso. Efficace anche su tappeti spessi e superfici morbide, con risultati paragonabili a macchine professionali.

Le offerte sono disponibili esclusivamente su Amazon.it e valide fino al 4 settembre 2025, salvo esaurimento scorte.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

Contatti:

Immediapress

Contatti

Team Lewis, ufficio stampa Tineco

Marta Galletti / Michela Loviglio / Lorenzo Borghi

tinecoit@teamlewis.com

