Innovae porterà nuove soluzioni di realtà virtuale per la formazione tecnica a Didacta Italia

L'azienda parteciperà all'evento formativo, che si terrà a Lanciano dal 21 al 23 ottobre, dove mostrerà come la simulazione immersiva possa portare la pratica professionale in aula e collocare gli studenti al centro del processo di apprendimento.

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, Spagna, 13 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Innovae parteciperà all'edizione abruzzese di Didacta Italia, che si svolgerà a Lanciano dal 21 al 23 ottobre 2026. L'evento è uno dei punti di incontro chiave in Italia per il settore dell'istruzione e riunirà docenti, dirigenti scolastici, istituzioni pubbliche e aziende per discutere l'evoluzione dei modelli di insegnamento e il ruolo delle nuove tecnologie in aula.

Durante l'evento, Innovae presenterà le proprie soluzioni di realtà virtuale per l'istruzione e la formazione tecnica e professionale, sviluppate per favorire l'acquisizione di competenze professionali attraverso esperienze pratiche e ripetibili che riflettono le situazioni che gli studenti potrebbero incontrare nella loro futura carriera.

Secondo Martin Vrignaud, Business Development Manager di Innovae in Italia: "Attraverso la simulazione immersiva, gli studenti non sono più semplicemente destinatari di contenuti; diventano partecipanti attivi al proprio apprendimento. Invece di limitarsi a osservare come viene eseguita una procedura, possono eseguirla da soli, prendere decisioni, commettere errori, ripetere l'attività e vedere le conseguenze delle loro azioni all'interno di un ambiente virtuale controllato".

Questo approccio consente agli istituti scolastici di integrare esperienze pratiche che possono essere difficili da riprodurre in situazioni reali a causa di fattori quali la sicurezza, i costi, la disponibilità di macchinari, i limiti di spazio o l'accesso limitato a determinati ambienti di lavoro. A questo proposito, la realtà virtuale integra la formazione pratica tradizionale: non sostituisce l'esperienza del mondo reale, ma consente agli studenti di prepararsi in modo più efficace prima di lavorare con attrezzature reali e ambienti professionali.

Innovae fornisce attualmente più di 60 simulatori di formazione per la realtà virtuale, costituendo il più ampio catalogo europeo di soluzioni di simulazione tecnica per l'istruzione. Coprendo una vasta gamma di competenze professionali, le esperienze sono concepite per integrare la tecnologia immersiva nelle metodologie di insegnamento piuttosto che trattarla come uno strumento tecnologico indipendente o occasionale.

La partecipazione di Innovae a Didacta Abruzzo avviene anche in un momento in cui gli istituti scolastici possono beneficiare di diversi programmi statali volti a modernizzare gli ambienti di apprendimento. Tra questi figurano il POC "Per la Scuola" e il PN "Scuola e competenze", che sostengono progetti incentrati sullo sviluppo e il potenziamento di laboratori innovativi e sul rafforzamento delle competenze tecniche e professionali.

In questo contesto, le soluzioni di simulazione e formazione immersive possono essere integrate nei progetti di modernizzazione dei laboratori didattici, in particolare nelle iniziative volte a rafforzare l'apprendimento pratico e le competenze legate al mercato del lavoro.

Attraverso la propria partecipazione a Didacta Italia, Innovae intende promuovere un approccio all'innovazione scolastica in cui la tecnologia sia al servizio degli obiettivi e delle metodologie didattiche, offrendo agli studenti maggiori opportunità di pratica e una più solida preparazione per situazioni professionali reali.

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