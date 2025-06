Innovazione nella Reputazione Aziendale: Accordo tra ReputationUP e MF - Italian Legal Rating

Milano, 12 Giugno 2025 – ReputationUP, leader globale nella gestione della reputazione online, ha siglato un accordo con MF - Italian Legal Rating, creando il primo sistema che unisce la valutazione sulla correttezza della Governance aziendale, con il miglioramento della reputazione digitale.

Questa partnership segna un passo avanti nell’innovazione del settore della brand reputation e del legal rating, offrendo alle imprese un vantaggio competitivo attraverso strumenti avanzati di analisi e tutela dell’identità digitale.

Analisi avanzata della reputazione delle imprese

Grazie a questa partnership, le imprese che si affideranno a MF - Italian Legal Rating potranno usufruire di un sistema di monitoraggio della reputazione online, analisi di rischio reputazionale e strategie avanzate per la gestione della propria immagine pubblica.

ReputationUP metterà a disposizione la propria expertise nel Reputation Score, l’indice proprietario che misura in tempo reale la percezione di un brand o di una figura professionale sul web e sui media digitali.

L’importanza del Rating di Legalità nella Reputazione Online

"La reputazione online è un asset imprescindibile per qualsiasi impresa. Il nostro accordo con MF - Italian Legal Rating permette di integrare le valutazioni sulla Governance aziendale e sulla correttezza etica del proprio business con metriche avanzate di reputazione digitale, offrendo così uno strumento completo e all’avanguardia per il mercato italiano", ha dichiarato Andrea Baggio, CEO di ReputationUP.

L’offerta di MF - Italian Legal Rating, nota per il metodo rigoroso nel fornire i servizi per l’ottenimento del Rating di Legalità, si arricchisce così di un’innovazione esclusiva, introducendo parametri di misurazione della credibilità digitale e della sua percezione, divenuti elementi ormai centrali sia nella scelta dei clienti che nelle relazioni con gli investitori e i finanziatori.

Un valore aggiunto assoluto e misurabile per le imprese operanti in Italia

"L’integrazione delle metriche reputazionali sviluppate da ReputationUP aggiunte alla nostra metodologia per l’ottenimento, lo sviluppo e l’assistenza amministrativa del Rating di Legalità rappresenta un valore aggiunto per le imprese italiane, che potranno non solo migliorare la loro visibilità e credibilità, ma anche per prevenire e/o arginare crisi reputazionali in un contesto sempre più digitalizzato", ha affermato l’Avv. Lorenzo Allegrucci, consigliere di MF - Italian Legal Rating.

Verso una nuova era nella gestione della reputazione aziendale

L’accordo tra ReputationUP e MF - Italian Legal Rating pone le basi per una nuova era nella gestione del capitale reputazionale, con un approccio che combina valutazione sulla governance, reputazione digitale e strategie di protezione del brand.

Contatti:

ReputationUP

Ufficio Stampa

ReputationUP / MF – Italian Legal Rating

Reputationup.com/it/ (info@reputationup.com)

Milanofinanza.it (lallegrucci@class.it)



