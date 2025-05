Insieme oltre la stomia: 10+1 impegni per una gestione multidisciplinare e sostenibile

A Roma l’evento “10 + 1 Action point. Gli impegni sostenuti da Convatec per la persona con la stomia. A che punto siamo?”, per presentare i risultati raggiunti e delineare le prossime sfide nella gestione multidisciplinare delle stomie. Formazione multidisciplinare, reti di supporto e campagne di sensibilizzazione sono alla base di una strategia che punta sull’innovazione tecnologica e sulla collaborazione tra professionisti sanitari e pazienti.

Roma, 14 maggio 2025 - Più di 75mila persone vivono con una stomia, una procedura chirurgica che crea un'apertura artificiale nel tratto digerente o urinario per il passaggio di feci o urine - spesso necessaria a causa di neoplasie o malattie croniche. In Italia il numero di pazienti stomizzati è in costante aumento. La stomia rappresenta una condizione complessa che richiede un approccio multidisciplinare e integrato. Oggi presso l'Hotel Nazionale (Sala Capranichetta) a Roma, Convatec ha organizzato l’evento scientifico “10+1 Action Point. Gli impegni sostenuti da Convatec per la persona con la stomia. A che punto siamo?”, dedicato all’approfondimento degli sviluppi più recenti e delle prospettive future nella gestione multidisciplinare delle persone stomizzate.

L’incontro ha coinvolto esperti clinici, ricercatori, professionisti sanitari e rappresentanti delle associazioni di pazienti, ponendo particolare attenzione agli aspetti clinici, psicologici e sociali della condizione stomale. L’evento rappresenta un'importante opportunità di aggiornamento professionale e scientifico, finalizzata a migliorare concretamente la qualità della vita dei pazienti.

Convatec, impegno e innovazione per migliorare la vita delle persone stomizzate

Claudia Chinelli, Managing Director Convatec Italia, ha confermato l’impegno continuo nel mettere al centro la voce dei pazienti e degli operatori sanitari. "Un anno fa ci siamo incontrati e abbiamo stilato 10+1 Action point: i nostri impegni per migliorare la qualità della vita delle persone stomizzate. Oggi confermiamo il nostro impegno attraverso le iniziative a sostegno delle persone con stomia che Convatec ha rafforzato basandosi sulle idee emerse lo scorso anno e che continuerà a rafforzare in futuro".

"La Convatec Academy rappresenta il nostro impegno nella formazione dei professionisti sanitari. Nell'ultimo anno abbiamo tenuto oltre 30 corsi in presenza, formando più di 500 infermieri e stomaterapisti, e organizzato webinar per oltre 1000 partecipanti. Abbiamo affrontato temi poco trattati, come la sessualità, e innovato le modalità formative con chirurghi e stomaterapisti come formatori. Collaboriamo inoltre con le università per promuovere questa specialità presso gli studenti di infermieristica. Riteniamo che la collaborazione multidisciplinare e multistakeholder sia essenziale per assistere adeguatamente le persone stomizzate. Siamo stati i primi sostenitori del Congresso MISSTO, tenutosi a Milano a inizio anno".

"Abbiamo inoltre sostenuto il progetto Virtual Ippocrate Peer to Peer Sharing (VIPPS), un evento con contenuti scientifici innovativi e un formato ibrido, svoltosi il 15 aprile. In questa occasione, chirurghi e stomaterapisti di 5 ospedali hanno condiviso best practice sulla stomia, confrontandosi davanti a una platea di 300 operatori sanitari. Abbiamo fatto progressi significativi nella partnership pubblico-privato. Nell'ultimo anno, abbiamo avviato nuove distribuzioni domiciliari che permettono ai pazienti di ricevere i dispositivi per gestire la stomia direttamente a casa".

"La nostra attenzione è rivolta anche allo sviluppo di una rete di supporto qualificata. Questo obiettivo viene perseguito sul territorio attraverso il lavoro quotidiano della nostra rete di vendita, che è pronta a supportare e aggiornare costantemente gli operatori sanitari anche da un punto di vista clinico, grazie al lavoro svolto dal nostro Clinical Trainer. Inoltre, il servizio Convatec me+, il numero verde gratuito, è disponibile per i pazienti e per coloro che si prendono cura di loro, offrendo un supporto pratico durante tutto il percorso di riabilitazione. Quest’anno abbiamo ulteriormente potenziato l’offerta di servizi e oggi possiamo dire che ci sono almeno cinque buoni motivi per contattare il servizio Convatec me+: richiedere campioni gratuiti per la prova, ottenere assistenza per la gestione delle pratiche burocratiche, ricevere consigli nutrizionali e sullo stomacare, ottenere informazioni sull’attività fisica e ricevere supporto emotivo".

"Il nostro impegno nella formazione e promozione del paziente preparato si esplica attraverso progetti, quali il SACS Evolution, uno studio osservazionale che si è da poco concluso e vuole rendere la scala SACS per classificare le lesioni peristomali uno strumento che promuove l’empowerment del paziente stomizzato. La scala SACS Evolution, introducendo il concetto di cute sana, diventa uno strumento di controllo da parte del paziente della condizione della cute peristomale semplice ed immediato".

"È importante prestare attenzione alle esigenze delle persone stomizzate, ma ancora di più dar loro voce. Convatec supporta attivamente gli Ambassador, pazienti preparati che hanno deciso di mettere la loro esperienza al servizio degli altri. Attraverso programmi di formazione specifici, gli Ambassadorsono equipaggiati con le conoscenze e le competenze necessarie per fornire testimonianze di valore, aiutando così altri pazienti a gestire la loro condizione con maggiore consapevolezza e sicurezza.

Supportiamo le persone stomizzate e le associazioni dei pazienti nella tutela dei loro diritti attraverso campagne di sensibilizzazione. Abbiamo riproposto la campagna “Io non sono la mia stomia!”, realizzata con pazienti e operatori sanitari, che mira a combattere lo stigma legato alla stomia. Condividiamo testimonianze di persone e, in oltre 20 anni, abbiamo raccontato più di 3000 storie per aiutare altre persone a riprendere il controllo della propria vita.



Infine, Convatec crede fortemente nell’innovazione tecnologica: l'anno scorso abbiamo destinato circa il 5% del fatturato alla Ricerca e Sviluppo. Questo impegno significativo comprende una vasta gamma di iniziative, tra cui l'avanzamento della ricerca scientifica e medica nei nostri laboratori, il progresso degli studi clinici con i pazienti e l'investimento in soluzioni digitali per i nostri clienti".

"Abbiamo già raggiunto diversi traguardi attraverso i nostri 10+1 Action Point e il nostro obiettivo rimane chiaro: continuare a migliorare la qualità della vita delle persone stomizzate. Il nostro impegno per il futuro è quello di proseguire su questa strada, dialogando costantemente con tutti gli stakeholder, incluse le Istituzioni, le Associazioni, gli operatori sanitari e i pazienti, per raggiungere nuovi importanti obiettivi".

Convatec – Chi siamo

Siamo pionieri nella creazione di soluzioni mediche affidabili per migliorare la qualità di vita: Convatec è un'azienda globale di prodotti e tecnologie in campo medico che offre soluzioni per la gestione delle condizioni croniche e che è diventata un leader di mercato nella terapia avanzata delle ferite, nella gestione delle stomie, della continenza e dei prodotti di area critica e da infusione.

Più di 10.000 dipendenti, prodotti e servizi offerti in oltre 100 Paesi, uniti dalla nostra promessa forever caring. I nostri prodotti presentano vantaggi clinici ed economici, incluse la prevenzione delle infezioni e la protezione della cute a rischio, migliorando la qualità della vita dei pazienti e riducendo i costi di gestione per gli operatori sanitari. Il Gruppo ha registrato più 2 miliardi$ di fatturato nel 2024. L’azienda è quotata nel FTSE100 (LSE:CTEC).

La sede di Convatec in Italia è a Roma e la rete di vendita copre l’intero territorio Nazionale. Convatec me+, il servizio di supporto ai pazienti stomizzati, è il primo nato nel settore, attivo dal 1991. Siamo da sempre al fianco delle Associazioni dei pazienti e degli operatori sanitari attraverso supporto e formazione continue.

Per saperne di più, visita: https://www.convatec.com/it-it/chi-siamo/

