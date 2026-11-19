A Carnago, in provincia di Varese, prende il via AI Design Lab, iniziativa promossa da Interior Design Milano che coinvolge le imprese manifatturiere nella sperimentazione di nuovi processi progettuali.

Milano, 19 novembre 2026 – L’intelligenza artificiale entra nei laboratori del design italiano, mettendo in relazione strumenti digitali, competenze progettuali e lavorazioni artigianali. È questo il principio alla base di AI Design Lab, progetto formativo promosso da Interior Design Milano e ideato dal designer e direttore creativo Simone Roveda, con il coinvolgimento di aziende del settore dell’arredamento.

Il primo appuntamento è previsto per gennaio 2027 presso Barone Italia, laboratorio specializzato nella lavorazione artistica del metallo con sede a Carnago, in provincia di Varese. L’iniziativa si rivolge ad architetti, designer e studenti e propone un confronto tra le possibilità dell’intelligenza artificiale generativa e i vincoli tecnici della produzione.

Dall’intelligenza artificiale al prodotto realizzabile

Al centro del progetto c’è il rapporto tra elaborazione digitale e fattibilità produttiva. L’AI può intervenire nella ricerca, nello sviluppo di alternative progettuali e nella visualizzazione dei concept; la trasformazione delle idee in oggetti richiede invece competenze sui materiali, sulle tecniche di lavorazione e sui processi produttivi.

Durante il laboratorio, i partecipanti lavoreranno su un brief sviluppato con Barone Italia, confrontandosi con i professionisti dell’azienda su spessori, saldature, finiture e costi di realizzazione. I progetti saranno sottoposti a una valutazione conclusiva che terrà conto della qualità delle proposte, della fattibilità tecnica e della coerenza con l’identità produttiva dell’impresa. Secondo quanto previsto dagli organizzatori, i progetti selezionati saranno realizzati dall’azienda secondo le condizioni stabilite da un regolamento dedicato.

Il ruolo delle imprese nella formazione dei progettisti

L’iniziativa affronta l’evoluzione delle competenze nelle professioni creative, in un contesto in cui gli strumenti di intelligenza artificiale vengono integrati nelle attività di progettazione e comunicazione visiva. L’impostazione del laboratorio mette in relazione la sperimentazione digitale con il confronto diretto con le imprese e con i professionisti della manifattura.

Il progetto prevede il coinvolgimento di figure con competenze nel design, nella visualizzazione tridimensionale e nell’impiego dell’AI nei processi di lavoro. Tra i professionisti indicati nel programma figurano lo studio creativo notooSTUDIO e la formatrice Cristina Zuccarini, oltre a Francesco Barone e al personale dell’azienda ospitante.

Un calendario dedicato ai materiali del design italiano

Il laboratorio di gennaio è il primo appuntamento di un programma che, secondo il calendario annunciato dagli organizzatori, proseguirà nel 2027 in diversi distretti produttivi. Dopo il metallo a Carnago, sono previsti incontri dedicati agli imbottiti a Lissone, all’illuminazione a Como, alla pietra naturale a Cantù e al legno per l’arredamento. Per aprile è inoltre programmata un’iniziativa speciale a Milano in concomitanza con la Design Week.

L’obiettivo dichiarato è sviluppare un modello di formazione itinerante che metta in relazione progettisti e realtà manifatturiere, affrontando di volta in volta materiali, tecnologie e processi produttivi differenti.

Il primo AI Design Lab si svolgerà a gennaio 2027 presso Barone Italia, in via Matteotti 39 a Carnago (VA), con quattro incontri in presenza e una fase preparatoria online. Il percorso prevede un massimo di 20 partecipanti.

Contatti:

AI Design Lab – Interior Design Milano

Sito: https://interiordesignmilano.com

Informazioni sull’iniziativa: https://interiordesignmilano.com/ai

Email: info@interiordesignmilano.com

Instagram: @interiordesignmilano



Contatti stampa

Sonia Carrera

Telefono: +39 377 398 82588

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di AI Design Lab – Interior Design Milano