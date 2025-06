Ippica – Lazzat da battere nel Queen Elizabeth II Jubilee ad Ascot Satono Reve, Irisherin e Storm Boy provano il colpo su Sisal.it

Roma, 13 giugno 2025 – Il Berkshire si prepara ad ospitare, come ogni anno, ad ospitare l’evento ippico più famoso del mondo: il meeting del Royal Ascot. Cinque giorni in cui vanno in scena alcune delle corse più iconiche tra cui, sabato 21 giugno, la Queen Elizabeth II Jubilee, gara di Gruppo 1 che si svolge sui 1200 metri. Gli esperti Sisal vedono nel francese Lazzat il grande favorito a 3,75: il castrone di 4 anni, dopo una prima parte di 2024 perfetta, ha un po’ rallentato ma la recente vittoria a Chantilly lo hanno fatto balzare in testa nelle quote Antepost.

Alle spalle del figlio di Territories e Lastochka, si fanno largo Satono Reve e Irisherin. Il baio nipponico, classe 2019, è il più “anziano” tra i cavalli che si contendono la vittoria ma è deciso lasciare la sua firma insieme al suo allenatore, Noriyuki Hori. Irisherin, al contrario, è la grande speranza britannica nel Queen Elizabeth II Jubilee: l’erede di Shamardal e Ajman Princess è pronto a bissare la vittoria di York dello scorso 14 maggio. Il successo di uno tra Satono Reve e Irisherin si gioca a 6,00.

Tutti dovranno prestare però molta attenzione all’australiano Storm Boy, tre anni, che, al pari di Lazzat, ha corso alla grande i primi sei mesi dello scorso anno per poi perdere un po’ di smalto. L’ultimo successo di Storm Boy è datato agosto 24: interrompere il digiuno, nel palcoscenico più prestigioso, pagherebbe 8 volte la posta.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

