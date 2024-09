Jackery Explorer 1000 V2 e 240 V2 ottengono il marchio Amazon Climate Pledge Friendly, rafforzando l'impegno alla sostenibilità

Le ultime centrali elettriche portatili Jackery hanno ottenuto un riconoscimento per il design ecosostenibile e le prestazioni.

LONDRA, 10 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Jackery, leader mondiale nel settore delle centrali elettriche portatili e delle soluzioni per l'energia rinnovabile, è orgogliosa di annunciare che i suoi Explorer 1000 V2 ed Explorer 240 V2 lanciati di recente hanno ottenuto il marchio Amazon Climate Pledge Friendly nel Regno Unito, in Germania e in altri paesi europei. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno di Jackery alla sostenibilità e alla fornitura ai consumatori di prodotti ecosostenibili e di alta qualità.

Il marchio Amazon Climate Pledge Friendly viene assegnato ai prodotti che soddisfano rigorosi standard di sostenibilità, aiutando i clienti a identificare facilmente le scelte ecologicamente responsabili. Questo risultato mette in risalto le capacità avanzate dell'Explorer 1000 V2 e 240 V2 e segna un passo importante nella missione di Jackery volta a ridurre il proprio impatto ambientale.

Jackery Explorer 1000 V2Lanciata il mese scorso, Explorer 1000 V2 è progettata per chi ha bisogno di una fonte di energia mobile potente e versatile. Con una capacità di 1070 Wh, questa centrale elettrica portatile è perfetta per alimentare una vasta gamma di dispositivi, da computer portatili a piccoli elettrodomestici. Offre molteplici opzioni di uscita – prese CA, USB-C, USB-A e prese auto CC – garantendo flessibilità e affidabilità. Associata a quattro pannelli solari SolarSaga da 100 W, l''Explorer 1000 V2 può essere completamente caricata in 180 minuti. È dotata anche un sistema di gestione della batteria migliorato e di un circuito di ricarica più rapida con l'esclusivo ChargeShield 2.0, che la rende un compagno essenziale per lunghe avventure all'aperto e per l'alimentazione di backup domestica.

Jackery Explorer 240 V2L'Explorer 240 V2 offre una soluzione più compatta e portatile, ideale per viaggi brevi e per esigenze di alimentazione di emergenza. Nonostante le dimensioni ridotte, fornisce 240 Wh di capacità e molteplici porte di uscita, come CA, USB e CC, consentendo di caricare vari dispositivi contemporaneamente. Leggera e facile da trasportare, è una delle soluzioni preferite dagli amanti delle attività all'aria aperta che hanno bisogno di un'alimentazione affidabile in un'unità portatile.

Una pietra miliare nella sostenibilitàL'ottenimento del marchio Amazon Climate Pledge Friendly rientra nell'impegno più ampio di Jackery alla sostenibilità. Jackery è stata pioniera nello sviluppo di soluzioni energetiche ecosostenibili, tra cui generatori solari con pannelli SolarSaga, e nella riduzione dell'impronta di carbonio attraverso imballaggi sostenibili e il supporto a progetti di rimboschimento. Queste attività riflettono la missione di Jackery: portare energia verde a tutti. Scegliendo Explorer 1000 V2 e 240 V2, i consumatori investono in tecnologie all'avanguardia e sostengono al contempo un marchio attento all'impatto ambientale positivo.

Per maggiori informazioni visitare Jackery Amazon Shop.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494907/Climate_pledge_friendly.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2480234/Jackery_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/jackery-explorer-1000-v2-e-240-v2-ottengono-il-marchio-amazon-climate-pledge-friendly-rafforzando-limpegno-alla-sostenibilita-302236751.html