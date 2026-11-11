K-Beauty al CES: Kolmar Korea diventa la prima azienda a vincere il Best of Innovation nella categoria Beauty Tech per due anni consecutivi

SEOUL, Corea del Sud, 11 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea ha annunciato oggi di essere diventata la prima azienda nel settore cosmetico globale a vincere per due anni consecutivi il Best of Innovation Award nella categoria Beauty Tech al CES, ottenendo anche questo prestigioso riconoscimento per il CES 2027.

Dopo il successo dello "Scar Beauty Device" al CES 2026, Kolmar Korea ha nuovamente conquistato il massimo riconoscimento con "ChromaFlow", basato sull'intelligenza artificiale per la creazione personalizzata di colori per le labbra. Questo secondo successo consecutivo sulla scena internazionale conferma l'eccellenza tecnologica dell'azienda e il suo ruolo di riferimento nel panorama in continua evoluzione della K-Beauty.

Al CES 2027, in programma a Las Vegas dal 6 al 9 gennaio 2027, ChromaFlow è stato insignito del Best of Innovation Award nella categoria Beauty Tech e dell'Innovation Award nella categoria Artificial Intelligence. Anche "LumiJet Pro", il dispositivo skincare basato sull'intelligenza artificiale sviluppato da Kolmar Korea, ha ricevuto un Innovation Award nella categoria Artificial Intelligence, portando a tre il numero totale di riconoscimenti ottenuti dall'azienda.

Il Best of Innovation Award rappresenta il massimo riconoscimento assegnato al CES ed è riservato ai prodotti che ottengono i punteggi più elevati in tutti i criteri di valutazione. La categoria Beauty Tech è stata introdotta nel 2025, con Samsung Electronics come primo vincitore, e Kolmar Korea è diventata la prima azienda di cosmetici a conquistare questo titolo nel 2026. Pioniere in Corea del modello Original Development Manufacturing (ODM) basato sulla ricerca e sviluppo, Kolmar Korea è oggi riconosciuta a livello globale per le proprie capacità di trasformazione attraverso l'intelligenza artificiale (AX), grazie all'integrazione dell'AI lungo l'intero processo, dalla ricerca e sviluppo fino alla produzione.

ChromaFlow: creazione personalizzata del colore delle labbra grazie all'intelligenza artificiale

ChromaFlow, vincitore del Best of Innovation Award, è un dispositivo basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di riprodurre con precisione le tonalità desiderate per le labbra, comprese quelle viste sui creator nei contenuti digitali.

Una volta posizionato sulle labbra, un sensore ottico basato sull'intelligenza artificiale analizza il tono naturale e le condizioni delle labbra dell'utilizzatore. Il sistema mescola quindi con precisione gli ingredienti contenuti in sette cartucce colore, realizzando in meno di un minuto un prodotto personalizzato perfettamente calibrato.

I prodotti per le labbra tradizionali possono apparire differenti da persona a persona a causa delle naturali variazioni nel colore delle labbra e nell'incarnato. ChromaFlow supera questo limite grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale che tengono conto delle caratteristiche individuali per calcolare l'esatta formulazione necessaria a ottenere la tonalità desiderata.

Dal punto di vista del design, il dispositivo presenta una sezione centrale semitrasparente all'interno della sua struttura in stile rossetto, che consente di osservare in tempo reale la miscelazione dei colori, offrendo un'esperienza d'uso coinvolgente e di alto livello.

LumiJet Pro: Skincare di precisione con veicolazione mirata degli attivi

LumiJet Pro, premiato con un Innovation Award nella categoria Artificial Intelligence, è un dispositivo skincare basato sull'intelligenza artificiale progettato per trattare problematiche cutanee specifiche, come imperfezioni e iperpigmentazione, veicolando gli ingredienti attivi esattamente dove necessario.

Il dispositivo utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le condizioni e lo spessore della pelle prima di attivare la tecnologia "NanoJet". NanoJet nebulizza ad alta velocità particelle ultrafini contenenti principi attivi, veicolandole a specifiche profondità e aree del tessuto cutaneo.

Dopo l'applicazione, specifiche lunghezze d'onda luminose che inducono la degradazione delle particelle sotto la pelle, consentendo ai principi attivi di diffondersi nell'area trattata. Questo meccanismo denominato "Point-to-Field", estende l'azione degli attivi oltre il punto iniziale di applicazione.

LumiJet Pro integra in un'unica testa ergonomica un sensore per l'analisi della pelle, un applicatore spray e un modulo luminoso, garantendo un utilizzo intuitivo e pratico. Inoltre, Kolmar Korea ha sviluppato internamente la formulazione specializzata delle nanoparticelle, segnando un importante traguardo nell'estensione delle proprie competenze di ricerca e sviluppo all'hardware skincare basato sull'intelligenza artificiale.

Verso una piattaforma integrata di dati beauty tech

Grazie al patrimonio di dati relativi a pelle e colore accumulato attraverso la soluzione di diagnosi del cuoio capelluto basata sull'intelligenza artificiale "CAIOME", lo Scar Beauty Device e ChromaFlow, Kolmar Korea intende realizzare una piattaforma integrata di dati beauty tech.

L'obiettivo dell'azienda è collegare diversi modelli specializzati di intelligenza artificiale all'interno di un ecosistema unificato, offrendo una soluzione integrata che comprenda diagnosi della pelle, progettazione di formulazioni personalizzate e processi produttivi di precisione.

"Vincere il Best of Innovation Award per due anni consecutivi conferma il valore della nostra tecnologia produttiva basata sui dati, che grazie all'intelligenza artificiale collega tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti cosmetici, dall'analisi iniziale fino alla produzione", ha dichiarato un portavoce di Kolmar Korea. "Continueremo a sviluppare la nostra piattaforma beauty tech per guidare l'evoluzione del mercato globale delle tecnologie dedicate alla bellezza".

Kolmar Korea presenterà ChromaFlow e LumiJet Pro presso il Venetian Expo durante il CES 2027 di Las Vegas.

CONTATTO MEDIAKolmar CoreaJang-Woo Leejay.lee@kolmar.co.kr

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