Kaspersky: attenzione alle false offerte di MacBook Pro con chip M4

Milano, 11 ottobre 2024. Recentemente, un content creator russo ha pubblicato una video recensione di un inedito MacBook Pro con il nuovo chip M4, suscitando grande clamore tra i media e le community tech. Contemporaneamente, gli esperti di Kaspersky hanno osservato un aumento delle truffe online, in cui i cybercriminali sfruttano il clamore creatosi per il nuovo modello per proporre false offerte di prevendita e test del prodotto, con l’obiettivo di rubare denaro e dati personali.

Una delle campagne di truffa più diffuse avviene tramite e-mail, attirando potenziali vittime con la promessa di testare in anteprima il nuovo MacBook, il cui lancio è previsto per novembre. L’e-mail contiene un link che rimanda a un sito web ingannevole, costruito per assomigliare a un negozio online legittimo.

Il sito falso promette un MacBook in prova per soli 13 dollari in cambio di un feedback, richiedendo all’utente di compilare un modulo con informazioni sensibili come nome, indirizzo, numero di telefono ed e-mail. Una volta inseriti i dati personali, viene chiesto di fornire i dettagli della carta di credito per "acquistare" il MacBook al prezzo speciale.

Di conseguenza, le vittime perdono non solo denaro, ma forniscono inconsapevolmente ai truffatori i loro dati personali, permettendogli di effettuare prelievi non autorizzati. Queste informazioni rubate possono poi essere vendute sulla Darknet, esponendo le vittime a ulteriori rischi di furto d’identità e violazioni della privacy.

Un'altra truffa sfrutta un falso sito web che simula quello ufficiale di Apple. In questo caso, agli utenti viene chiesto di rispondere a un breve sondaggio, dopo il quale sono informati di aver vinto un MacBook gratuito. Tuttavia, per ricevere il premio, devono coprire le spese di spedizione. Ovviamente, il premio non arriva mai e i truffatori incassano il denaro.

“Il video del presunto MacBook inedito ha generato false aspettative, facendo credere alle persone che, se un influencer ha ottenuto il dispositivo, questo potrebbe essere disponibile anche per gli altri utenti. I truffatori sfruttano proprio queste situazioni per orchestrare truffe ancora più credibili. Ricordate: se un'offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente è una truffa. È fondamentale verificare sempre le informazioni sui siti ufficiali e diffidare delle fonti di terze parti”, ha commentato Dmitry Galov, Head of Research Center, Russia, di Kaspersky’s Global Research and Analysis Team (GReAT).

Per proteggersi da questo tipo di truffe, Kaspersky consiglia di:

•Utilizzare solo canali ufficiali: acquistare o preordinare dispositivi Apple esclusivamente attraverso i siti web di rivenditori autorizzati o partner fidati. Evitare di aprire link provenienti da e-mail promozionali o siti sconosciuti, anche se le offerte sembrano invitanti.

•Verificare URL e indirizzi e-mail: i truffatori spesso creano siti falsi che imitano quelli legittimi. Assicurarsi che l'URL inizi con https:// e corrisponda al dominio ufficiale Apple. Prestare attenzione anche agli indirizzi e-mail non ufficiali.

•Non condividere informazioni sensibili: diffidare di siti web o e-mail che richiedono dati personali, come numeri di carta di credito, PIN o password dell’ID Apple. Apple non chiede mai questo tipo di informazioni tramite e-mail o link non richiesti.

•Utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile: una soluzione di sicurezza, come Kaspersky Premium, protegge da tutte le truffe conosciute e da nuove minacce.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

