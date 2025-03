Kaspersky diventa Gold Support Partner di SOC-CMM

Milano, 24 marzo 2025 . Kaspersky è stata riconosciuta Gold Support Partner del SOC-CMM. Questa partnership formalizza l’impegno di lunga data di Kaspersky nell’assistere le aziende nella valutazione e nel miglioramento del livello di maturità della loro cybersecurity attraverso un framework strutturato.

Il Service Organization Control – Cyber Maturity Model (SOC-CMM) offre alle organizzazioni un approccio completo per valutare aspetti chiave come governance, threat intelligence, controlli, gestione degli incidenti e resilienza. Grazie a questo framework, le aziende possono guadagnare fiducia e dimostrare il loro impegno verso le best practice di cybersecurity, rafforzando di conseguenza le loro difese contro le minacce emergenti.

L’acquisizione dello status di Gold Support Partner del SOC-CMM conferma l’esperienza e la competenza di Kaspersky nelle operazioni di sicurezza, supportata da una comprovata capacità nell’esecuzione di progetti di grande rilevanza in diversi settori.

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti come Gold Support Partner di SOC-CMM. Da anni utilizziamo le metodologie SOC-CMM per aiutare i nostri clienti a identificare eventuali falle nei loro Security Operations Center, implementare controlli efficaci e garantire un miglioramento continuo delle loro operazioni di sicurezza. Questa esperienza, unita alla nostra profonda competenza, ci ha reso un partner affidabile per le aziende di tutto il mondo che desiderano migliorare le proprie capacità di cybersecurity”,ha affermato Roman Nazarov, Head of Kaspersky SOC Consulting.

Per saperne di più sul SOC-CMM è possibile consultare il seguente link.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky SOC Assessment e altri servizi di consulenza SOC, è possibile visitare il sito web.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione: kaspersky@noesis.net