Kaspersky: la Cyber Immunity guida la trasformazione della cybersecurity

Milano, 27 agosto 2025 - Il panorama della cybersecurity è in rapida evoluzione e le aziende sono sempre alla ricerca di metodi sicuri per proteggere i propri asset digitali. Una recente ricerca globale condotta da Kaspersky evidenzia un crescente spostamento verso strategie di sicurezza proattive, in particolare attraverso l’adozione dei metodi di sviluppo Secure by Design e della Cyber Immunity, un approccio innovativo che integra la resilienza direttamente nell’architettura del sistema.

Lo studio evidenzia che l’86% dei professionisti di cybersecurity conosce il concetto di Secure by Design, un metodo che prevede l’integrazione della sicurezza fin dalle prime fasi di progettazione del sistema, invece di considerarla un’aggiunta successiva. Questo approccio è già adottato in settori critici come quello aerospaziale, dove la sicurezza non può essere implementata in un secondo momento, ma deve essere parte integrante del sistema. Tuttavia, nonostante i benefici, la diffusione è ancora rallentata da sfide legate alla standardizzazione e ai costi.

Cyber Immunity: la prossima frontiera della cybersecurity

Basata sull’approccio Secure by Design, la Cyber Immunity rappresenta un ulteriore passo avanti: consente di progettare sistemi intrinsecamente resistenti agli attacchi, eliminando la necessità di aggiornamenti continui o di aggiungere livelli di protezione esterni. La ricerca di Kaspersky ha rilevato che, pur conoscendo il termine, i professionisti del settore interpretano la Cyber Immunity in modi diversi. Il 59% la associa a sistemi Secure by Design capaci di resistere anche in caso di attacco, il 56% la considera un insieme di interventi tecnologici e di policy che bloccano l’accesso ai cybercriminali, mentre per il 47% si tratta della presenza di team altamente specializzati. Questo indica che il termine è conosciuto ma la sua vera comprensione è ancora in fase di evoluzione.

Cresce la domanda di sicurezza proattiva

Uno dei risultati più significativi della ricerca è l’ottimismo verso i sistemi intrinsecamente sicuri. Oltre la metà degli intervistati (54%) ritiene che sia già possibile, o comunque realizzabile, progettare sistemi in grado di resistere agli attacchi informatici senza ricorrere a soluzioni aggiuntive. Il 39% delle aziende si dichiara aperto a questa possibilità, nonostante qualche incertezza. Questo cambiamento di approccio riflette una trasformazione più ampia nel settore: le misure reattive non bastano più. In un contesto di minacce alimentate dall’intelligenza artificiale e di attacchi sempre più complessi, le aziende hanno bisogno di soluzioni in grado non solo di rilevare le violazioni, ma di prevenirle alla radice, già in fase di progettazione.

Integrare la Cyber Immunity nella strategia di sicurezza

La ricerca di Kaspersky evidenzia che resilienza, esperienza e flessibilità saranno i pilastri della cybersecurity del futuro. Se l’approccio Secure by Design rappresenta la metodologia, la Cyber Immunity è l’obiettivo finale: creare sistemi talmente robusti da ridurre drasticamente la dipendenza da difese esterne.

"Per le aziende orientate al futuro, la Cyber Immunity rappresenta molto più di una protezione: offre vantaggi concreti per il business. Quando i sistemi nascono sicuri, diminuisce la necessità di patch, aggiornamenti frequenti e strumenti di protezione aggiuntivi. Questo significa meno costi, meno lavoro per i team IT e una sicurezza più stabile e affidabile nel tempo", ha dichiarato Dmitry Lukiyan, Head of KasperskyOS Business Unit.

In un panorama di minacce in continua evoluzione, la Cyber Immunity si rivela una risposta efficace contro attacchi di nuova generazione, inclusi quelli alimentati dall’intelligenza artificiale, capaci di aggirare le difese tradizionali. Rendere la sicurezza una caratteristica intrinseca dell’architettura di sistema offre più di una semplice protezione: rappresenta un vantaggio competitivo. Questo approccio proattivo permette alle aziende di salvaguardare le proprie infrastrutture critiche, operare con maggiore sicurezza e affrontare con fiducia le trasformazioni digitali.

In un contesto sempre più complesso e instabile, la Cyber Immunity diventa una strategia essenziale e le aziende che iniziano oggi ad adottarla non solo miglioreranno la propria protezione, ma si posizioneranno in modo vantaggioso nel mondo digitale del futuro.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo milioni di persone e oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatti:

Immediapress

Contatti:

Noesis

Cristina Barelli, Silvia Pasero,

Eleonora Bossi

kaspersky@noesis.net

Kaspersky Italia

Alessandra Venneri

Head of Corporate Communications & Public Affairs Italy

alessandra.venneri@kaspersky.com



COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.