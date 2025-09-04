Kaspersky Premium ottiene il certificato “Approved” da AV-Comparatives per gli eccellenti risultati nell'anti-phishing

Milano, 4 settembre 2025 - Nel 2025, Kaspersky Premium per Windows ha ricevuto la certificazione “Approved” da parte di AV-Comparatives, leader nel settore dei test antivirus. Questo riconoscimento è stato assegnato a Kaspersky Premium per aver rilevato il 93% degli URL di phishing, dimostrando così le sue eccellenti capacità anti-phishing basate sulla tecnologia AI e il suo impegno nella protezione della vita digitale e della privacy degli utenti.

Il phishing resta una delle minacce online più pericolose, in continua evoluzione e sempre più complessa grazie alle nuove tecnologie. L'utilizzo attivo dell'intelligenza artificiale (AI) da parte dei cybercriminali consente loro di creare più rapidamente e-mail e pagine web false e di generare contenuti audio e video credibili, rendendo così gli attacchi di phishing mirati e ancora più sofisticati. Questo richiede una maggiore attenzione da parte degli utenti, nonché strumenti altamente efficaci nel rilevare i tentativi di phishing, come le soluzioni di sicurezza informatica di Kaspersky, che hanno continuamente dimostrato capacità avanzate in questo settore.

Nel test condotto nel 2025 da AV-Comparatives, sono state valutate diverse soluzioni di sicurezza utilizzando oltre 200 URL di phishing. Per ottenere la certificazione, un prodotto doveva bloccare almeno l'85% di questi siti di phishing. Inoltre, è stato eseguito un test sui falsi positivi per verificare che i siti web legittimi, in particolare quelli sensibili come quelli di online banking, non venissero bloccati erroneamente.

Dal 2011, le soluzioni consumer di Kaspersky partecipano regolarmente ai test anti-phishing di AV-Comparatives dimostrando risultati costanti ed eccellenti. In particolare, Kaspersky ha raggiunto un tasso di rilevamento del 93% con 0 falsi positivi nel 2025 e nel 2024, ottenendo così la certificazione “Approved”.

Protezione anti-phishing basata sull'AI

Per garantire una protezione informatica avanzata contro minacce di phishing sempre più complesse, Kaspersky potenzia attivamente le sue soluzioni consumer con strumenti basati sull'intelligenza artificiale. La tecnologia anti-phishing di Kaspersky dispone di due algoritmi basati sul Machine Learning, che rendono il rilevamento del phishing efficace e facilmente adattabile a nuovi tipi di phishing. Nel 2024, oltre 67 milioni di attacchi di phishing sono stati bloccati dalle soluzioni Kaspersky Consumer con l'aiuto della tecnologia AI.

In particolare, la protezione anti-phishing di Kaspersky è gestita dalla funzione del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) basata sull'intelligenza artificiale, fondamentale per riconoscere il testo pericoloso nascosto nelle immagini di un sito di phishing. Questo algoritmo analizza tutte le pagine web scaricate e utilizza l'AI per rilevare il contenuto dannoso all'interno dell'immagine. Ogni contenuto dannoso individuato viene poi salvato nel sistema e utilizzato per il rilevamento successivo.

Un'altra tecnologia che rende la soluzione Kaspersky Anti-phishing altamente efficace è il suo modello di machine learning brevettato che si basa su esempi di siti legittimi e di phishing multipli. L'algoritmo viene allenato da milioni di pagine web scaricate, da cui estrae gli

elementi più rilevanti per il riconoscimento delle pagine web fraudolente.

“L'utilizzo del machine learning negli strumenti anti-phishing trasforma l'approccio al rilevamento del phishing, consentendo alle nostre soluzioni di rilevare minacce troppo complesse per gli approcci più tradizionali e permettendo ai nostri clienti di proteggersi. Gli ottimi risultati ottenuti dalla certificazione annuale anti-phishing di AV-Comparatives dimostrano la protezione avanzata offerta dalle nostre soluzioni di sicurezza, che garantiscono agli utenti un ulteriore livello di sicurezza digitale”, ha commentato Vladislav Tushkanov, Group Manager del Kaspersky AI Technology Research Center.

Per proteggersi efficacemente dagli attacchi di phishing, Kaspersky consiglia di:

Verificare sempre l'autenticità delle e-mail e dei link sconosciuti, anche se sembrano affidabili. Evitare di condividere dati personali su fonti non verificate. Controllare attentamente i siti web prima di effettuare acquisti, soprattutto se le offerte sembrano troppo vantaggiose. Utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile per bloccare i tentativi di phishing.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

