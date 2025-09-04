circle x black
Urlò frasi choc contro Meloni durante il concerto: indagato il cantante Adriano Pappalardo

A quanto apprende l’Adnkronos la procura di Civitavecchia ha aperti un fascicolo dopo l'episodio dello scorso 20 agosto

Adriano Pappalardo e Giorgia Meloni - Ipa
04 settembre 2025 | 15.06
Redazione Adnkronos
Adriano Pappalardo indagato, a quanto apprende l’Adnkronos, per le offese a Giorgia Meloni, pronunciate durante uno spettacolo lo scorso 20 agosto a Passoscuro.

Il cantante, prima di esibirsi, ha insultato la presidente del Consiglio dal palco, facendo gesti volgari in relazione al rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dopo aver ricevuto l’informativa dai carabinieri, la procura di Civitavecchia, guidata da Alberto Liguori, ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Gli inquirenti stanno acquisendo il filmato della serata e stanno valutando se procedere per il reato di diffamazione aggravata o vilipendio. Nel procedimento risulta parte offesa la Meloni.

