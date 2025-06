Kaspersky: raddoppia la curiosità per l’IA tra i bambini nel 2025

Milano, 05 giugno 2025. Kaspersky ha pubblicato il report annuale relativo agli interessi digitali dei bambini. L’analisi si riferisce al periodo compreso tra maggio 2024 e aprile 2025 e rivela un crescente interesse per i chatbot dotati di intelligenza artificiale, la diffusione dei meme italiani “brainrot”, come “tralalero tralala”, e una crescente attenzione per Sprunki, un gioco basato sul ritmo che combina musica e movimento. YouTube si conferma l’app più popolare tra i bambini a livello globale e anche in Italia, mentre WhatsApp ha superato Instagram e TikTok, conquistando il secondo posto. Ulteriori informazioni sono disponibili nel report completo.

Nel mondo sempre più interconnesso di oggi, i bambini utilizzano la tecnologia digitale come mai prima d’ora. Studi recenti rivelano che i bambini tra gli 8 e i 10 anni trascorrono in media sei ore al giorno davanti agli schermi, mentre i preadolescenti (11-14 anni) arrivano a circa nove ore quotidiane. Considerando che gran parte della loro vita si svolge online, è fondamentale che i genitori comprendano cosa cattura l’attenzione dei propri figli nel mondo digitale: cosa cercano, quali piattaforme frequentano e quali tendenze influenzano i loro interessi e comportamenti.

Ogni anno, nuove tendenze digitali influenzano il modo in cui i bambini esplorano il mondo. Nel report di quest'anno, Kaspersky ha rilevato un aumento significativo dell'interesse verso gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Mentre nel periodo 2023-2024 nessuna app di IA figurava nella Top 20 delle applicazioni più utilizzate, ora “Character.AI” è entrata in classifica, dimostrando che i bambini non solo si interessano all’IA, ma la stanno già integrando attivamente nella loro vita digitale. Oltre il 7,5% di tutte le query di ricerca riguardavano chatbot di IA, tra cui nomi noti come ChatGPT, Gemini e soprattutto Character.AI, una piattaforma che consente agli utenti di creare o interagire con bot che imitano personaggi reali o di fantasia. Si tratta di un aumento rilevante rispetto all’anno precedente: nel report 2023-2024, le query legate all’IA rappresentavano solo il 3,19% di tutte le ricerche, mentre quest’anno sono aumentate più del doppio.

Tuttavia, non tutte le interazioni con i chatbot sono prive di rischi. Alcuni bot possono esporre i bambini a contenuti emotivamente intensi, a disinformazione o a tematiche non adatte alla loro età, soprattutto quando sono creati o personalizzati da altri utenti. Poiché queste piattaforme si basano spesso su contenuti generati dagli utenti e non sempre prevedono una moderazione rigorosa, è fondamentale che i genitori parlino apertamente con i propri figli dell’uso degli strumenti di intelligenza artificiale e utilizzare app di digital parenting in grado di aumentare la consapevolezza delle famiglie, coinvolgerle e proteggerle dai rischi.

Nonostante quest’anno i meme abbiano rappresentato solo una piccola parte delle ricerche dei bambini, offrono comunque uno spunto interessante per comprendere un ulteriore livello della cultura digitale dei bambini. Molti dei meme più popolari rientrano nella categoria del cosiddetto “brainrot”, un tipo di umorismo volutamente assurdo e caotico, che si diffonde principalmente attraverso brevi video. Tra i più cercati compaiono l’espressione italiana “tralalero tralala” e il brano-meme “tung tung sahur”. Sebbene possano apparire privi di senso agli occhi degli adulti, per molti bambini rappresentano battute condivise e virali, che si spostano rapidamente da una piattaforma all’altra.

Esempi di brainrot italiani

Tra le novità che hanno attirato l’attenzione degli analisti emerge Sprunki, un browser game basato sul ritmo che unisce musica e interazione visiva. I giocatori devono scandire il tempo in sincronia con l’audio incalzante, dando vita a un’esperienza immersiva e coinvolgente anche dal punto di vista fisico. Il design vivace e cartoonesco, unito a un gameplay dinamico, ha reso il gioco particolarmente popolare tra i più giovani. Questa popolarità si riflette non solo nelle ricerche su Google, ma anche su YouTube, dove Sprunki è entrato nella top five dei videogame più cercati, affiancando titoli consolidati come Brawl Stars e Roblox.

Canzoni Sprunki

Allo stesso tempo, restano solide alcune delle abitudini digitali più comuni. L’attività online più comune tra i ragazzi è stata la ricerca su Google di piattaforme di streaming: in Italia il 57,68% delle query analizzate erano legate a audio e video. Non sorprende, quindi, che YouTube si confermi l’app Android più utilizzata (28,58% in Italia), con una crescita a livello globale dal 28,13% al 29,77% nell’ultimo anno. In Italia WhatsApp ha conquistato il secondo posto con il 18,32%, superando Instagram (11,88%) e TikTok (11,70%), mentre Snapchat e Facebook continuano a perdere terreno. Questo cambiamento potrebbe riflettere un’evoluzione nelle abitudini di comunicazione: i ragazzi sembrano utilizzare sempre di più le app di messaggistica per condividere link, meme e brevi video con gli amici.

Anche i contenuti video e i giochi hanno mantenuto un ruolo centrale nei comportamenti di ricerca dei bambini. Piattaforme come Netflix, Twitch e Disney+ restano molto presenti, in linea con quanto emerso anche dal recente report di Kaspersky sullo streaming, che ha evidenziato come questi servizi siano spesso nel mirino dei cybercriminali. Nel mondo del gaming, infine, i titoli più amati restano Roblox e Minecraft, con un crescente interesse verso Poki, un portale basato su browser che propone centinaia di giochi gratuiti, spesso semplici, veloci e immediatamente accessibili in un browser.

“Le tendenze emerse quest’anno dimostrano quanto rapidamente evolva la cultura digitale dei ragazzi: un giorno chattano con chatbot basati sull’IA, il giorno dopo canticchiano una canzone-meme italiana di cui probabilmente non avete mai sentito parlare. Ma dietro ogni tendenza si nasconde un’opportunità di connessione. Quando i genitori dedicano del tempo a capire cosa guardano, a cosa giocano o cosa cercano online i propri figli, si aprono le porte a conversazioni significative e si contribuisce alla costruzione di abitudini digitali più sicure e consapevoli. Le app di digital parentingpossono essere un valido alleato in questo percorso: non solo per proteggere, ma anche per partecipare attivamente alla vita digitale dei bambini”,ha commentato Anna Larkina, Privacy Expert di Kaspersky.

I risultati di questo report si basano su dati anonimi forniti volontariamente dagli utenti della soluzione Kaspersky Safe Kids per il parental control tra maggio 2024 e aprile 2025. Il report completo è disponibile su KDaily.

Per guardare gli show preferiti dei bambini in modo sicuro, Kaspersky consiglia di:

Comunicare apertamente con i bambini dei potenziali rischi che possono incontrare online definendo chiare linee guida per garantire la loro sicurezza. Proteggere l'esperienza di gioco installando una soluzione di sicurezza affidabile, come Kaspersky Premium, per evitare il download di file dannosi. Informarsi sulle minacce emergenti e monitorare attivamente le attività online dei bambini per creare un ambiente digitale più sicuro. Utilizzare strumenti educativi come il Kaspersky Cybersecurity Alphabet, un libro gratuito che spiega i concetti chiave, le norme di cybersecurity e come evitare le frodi per i bambini. Utilizzare delle app di digital parenting come Kaspersky Safe Kids per proteggere i bambini sia online che offline, gestire il tempo trascorso sullo schermo, bloccare i contenuti inappropriati e tracciare la loro posizione per una maggiore sicurezza.

Threat Research

Il team Threat Research è leader nella protezione contro le minacce informatiche. Impegnato attivamente sia nell'analisi delle minacce che nella creazione di tecnologie, gli esperti di TR assicurano che le soluzioni di cybersecurity di Kaspersky siano costantemente informate e eccezionalmente potenti, in grado di fornire informazioni essenziali sulle minacce e una protezione solida per i nostri clienti e per la community in generale.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo milioni di persone e oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

