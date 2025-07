Kaspersky scopre GhostContainer, nuova backdoor che colpisce i server Microsoft Exchange

Milano, 17 luglio 2025 - Il Global Research and Analysis Team (GReAT) di Kaspersky ha scoperto una nuova backdoor basata su strumenti open-source, chiamata GhostContainer. Il malware personalizzato e precedentemente sconosciuto è stato scoperto in un recente caso di Incident Response (IR), che ha preso di mira l'infrastruttura Exchange in ambienti governativi. Il malware potrebbe far parte di una campagna di Advanced Persistent Threat (APT) che ha come obiettivo importanti organizzazioni in Asia, tra cui aziende high-tech.

Il file scoperto da Kaspersky come App_Web_Container_1.dll si è rivelato essere una backdoor sofisticata e multifunzionale che sfrutta diversi progetti open-source e può essere estesa in modo dinamico con funzionalità arbitrarie attraverso il download di moduli aggiuntivi.

Una volta caricato, questo file dannoso permette ai cybercriminali di controllare interamente il server di Exchange e di effettuare numerose attività dannose. Per evitare il rilevamento da parte delle soluzioni di sicurezza, utilizza diverse tecniche di evasione e si presenta come un componente legittimo del server per confondersi con le normali operazioni. Inoltre, può agire come proxy o tunnel, esponendo potenzialmente la rete interna a minacce esterne o facilitando l'esfiltrazione di dati sensibili dai sistemi interni. Si sospetta quindi che l'obiettivo della campagna sia lo spionaggio informatico.

"La nostra analisi approfondita ha rivelato che gli attaccanti sono molto abili a sfruttare i sistemi Exchange e a sfruttare vari progetti open-source relativi alle infiltrazioni negli ambienti IIS ed Exchange, oltre a creare e potenziare sofisticati strumenti di spionaggio basati su codici pubblicamente accessibili. Continueremo a monitorare la loro attività, insieme alla portata e all'entità di questi attacchi, per comprendere meglio il panorama delle minacce", ha commentato Sergey Lozhkin, Head of GReAT, APAC & META.

Al momento non è possibile attribuire GhostContainer a un gruppo di attori noti, poiché gli aggressori non hanno rivelato alcuna infrastruttura. Il malware incorpora il codice di diversi progetti open-source pubblicamente accessibili, che potrebbero essere sfruttati da hacker o gruppi APT di tutto il mondo. In particolare, alla fine del 2024, un totale di 14.000 pacchetti dannosi sono stati identificati in progetti open-source, con un incremento del 48% rispetto alla fine del 2023,evidenziando la crescente minaccia in questo settore.

Il report completo è disponibile su Securelist.com

Per evitare di subire attacchi mirati da parte di attori noti o sconosciuti, gli esperti di Kaspersky consigliano di:

Fornire al team SOC l'accesso alle informazioni più recenti di threat intelligence (TI). Kaspersky Threat Intelligence è uno strumento di accesso unico per le informazioni sulle minacce dell'azienda, che fornisce dati sui cyberattacchi e approfondimenti raccolti da Kaspersky nel corso di oltre 20 anni. Aggiornare il team di cybersecurity per affrontare le ultime minacce mirate attraverso il Kaspersky online training sviluppato direttamente dagli esperti del GReAT. Utilizzare soluzioni EDR come Kaspersky Endpoint Detection and Response per il rilevamento degli endpoint, le indagini e la risoluzione tempestiva degli incidenti. Implementare una soluzione di sicurezza aziendale in grado di rilevare precocemente le minacce avanzate a livello di rete, come Kaspersky Anti Targeted Attack Platform. Poiché molti attacchi mirati sfruttano il phishing o altre tecniche di social engineering, è importante una formazione specifica sulla consapevolezza della sicurezza fornendo le abilità pratiche al team, ad esempio attraverso la Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

