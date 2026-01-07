Kolmar Korea vince il premio CES 2026 Best of Innovation Award nella categoria Beauty Tech, un primato mondiale per l'industria cosmetica

LAS VEGAS, 7 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea ha annunciato che il suo Scar Beauty Device basato sull'intelligenza artificiale ha vinto il Best of Innovation Award nella categoria Beauty Tech a CES 2026, la più grande fiera mondiale dedicata all'elettronica di consumo e all'informatica. Il dispositivo ha ricevuto inoltre un Innovation Award nella categoria Digital Health, ottenendo un doppio premio al CES di quest'anno.

Il Best of Innovation Award è il riconoscimento più prestigioso del CES, assegnato solo alle tecnologie che ottengono i punteggi più alti in tutti i criteri di valutazione, tra cui innovazione, design ed eccellenza tecnologica. Tra i 10 vincitori del premio Innovation Award nella categoria Beauty Tech, la tecnologia di Kolmar Korea è stata selezionata come la più eccezionale.

Introdotto lo scorso anno, il premio Best of Innovation in Beauty Tech ha attirato l'attenzione mondiale quando Samsung Electronics si è imposta come prima azienda vincitrice. Kolmar Korea è la seconda azienda in assoluto a ricevere questo premio e la prima azienda cosmetica al mondo a ottenere tale risultato, il che rappresenta un traguardo storico per l'industria globale della bellezza.

Il primo dispositivo integrato al mondo di bellezza e per il trattamento delle cicatrici

Il pluripremiato Scar Beauty Device è la prima soluzione integrata completa al mondo che combina il trattamento delle cicatrici e la copertura della pelle in un unico dispositivo. Solitamente gli utenti applicavano un unguento sulla cicatrice e quindi la nascondevano con il trucco. Con questo dispositivo è possibile completare sia il trattamento che la copertura estetica simultaneamente in soli 10 minuti.

La tecnologia di base risiede nell'analisi dei big data basata sull'intelligenza artificiale e nella tecnologia di micro-erogazione piezoelettrica (Piezo-Electric Plating). Quando un utente acquisisce un'immagine della cicatrice tramite un'app per smartphone, l'algoritmo IA classifica la cicatrice in uno dei 12 tipi disponibili ed esegue un'analisi dettagliata delle sue condizioni. Sulla base della diagnosi, viene somministrata con precisione sulla cicatrice una soluzione terapeutica personalizzata.

Contemporaneamente, il dispositivo miscela e spruzza una combinazione ottimale di oltre 180 colori corrispondenti alla tonalità della pelle per applicare un trucco coprente in modo impeccabile. La tecnologia di micro-erogazione piezoelettrica, simile alla stampa a getto d'inchiostro che emette il prodotto tramite segnali elettrici, consente un'applicazione estremamente precisa senza generazione di calore.

Design intuitivo premiato per l'accessibilità

Il dispositivo Scar Beauty Device ha ricevuto ottimi punteggi anche per la sua UI/UX intuitiva, che consente agli utenti di monitorare e controllare la quantità di trattamento erogata in tempo reale tramite lo schermo di uno smartphone. Progettato per garantire facilità d'uso, il dispositivo è accessibile anche ai consumatori comuni, migliorando notevolmente la praticità e l'usabilità.

Commercializzazione e piani di espansione futura

Kolmar Korea prevede di completare il lancio della tecnologia nella prima metà del 2026 e di avviare l'acquisizione di clienti su larga scala nella seconda metà dell'anno. L'azienda punta inoltre a sviluppare ulteriormente il suo software per applicare la tecnologia di micro-erogazione piezoelettrica di base alla produzione di cosmetici personalizzati, accelerando al contempo lo sviluppo di fabbriche intelligenti attraverso iniziative di ricerca AX (AI Transformation) guidate dal governo.

Un funzionario di Kolmar Korea ha dichiarato:"Questo premio Best of Innovation è il risultato di una ricerca incentrata non solo sulla tecnologia in sé, ma anche sull'esperienza utente orientata alla persona e sulla risoluzione di problemi concreti. Continueremo a espandere le tecnologie IA, IoT e big data nei settori dello sviluppo e dei servizi cosmetici."

Il funzionario ha aggiunto:"Con l'introduzione costante di soluzioni tecnologiche per la bellezza differenziate che integrano l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali, Kolmar Korea continuerà a guidare il settore globale delle tecnologie di bellezza".

Informazioni sulla fiera CES 2026

Durante l'edizione di CES 2026, che si terrà fino al 9 gennaio, Kolmar Korea sarà presente con il suo stand al Venetian Expo, Hall A–D, stand n. 55050 (Sezione Lifestyle), dove organizzerà dimostrazioni dal vivo di CAIOME, la sua soluzione diagnostica per il cuoio capelluto basata sul microbioma.

