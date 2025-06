Kress al fianco del Real Madrid verso un futuro sostenibile

MADRID, 25 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Il Real Madrid compie un nuovo passo verso il futuro, scegliendo la sostenibilità come rotta e Kress come compagno di viaggio. Nasce così una partnership globale che unisce due mondi accomunati dagli stessi valori: innovazione, prestazioni e rispetto per l'ambiente.

Al centro di questa collaborazione, una convinzione profonda e condivisa: l'eccellenza non si misura solo nei risultati, ma anche nella responsabilità con cui si costruisce il cambiamento.

I robot rasaerba Kress, già adottati da campi da golf e location iconiche in tutto il mondo, sono ora parte integrante della manutenzione del centro sportivo Ciudad Real Madrid.Una struttura d'élite che ha scelto la guida satellitare e la precisione della tecnologia RTKⁿ per prendersi cura dei suoi spazi in modo più efficiente e consapevole.

Ma questa partnership non si ferma al terreno di gioco. Con oltre 1,2 milioni di metri quadrati da gestire tra giardini, siepi, alberi e prati, il Real Madrid aveva bisogno di una soluzione completa per la manutenzione degli spazi esterni. Le attrezzature professionali a batteria della linea Kress Commercial rispondono a questa esigenza con potenza, silenziosità e zero emissioni: perché ogni dettaglio, anche il più silenzioso, conta.

"Questa non è una semplice sponsorizzazione," afferma Don Gao, CEO di Kress "è una dichiarazione d'intenti: essere un esempio di eccellenza, innovare con responsabilità e contribuire ad alzare il livello della manutenzione sostenibile del verde, in tutto il mondo."

L'accordo con Kress si inserisce in una visione più ampia del Real Madrid, che da anni investe in progetti concreti per la sostenibilità: dalla riqualificazione eco-efficiente dello stadio alle iniziative per la mobilità elettrica e l'educazione ambientale.

Informazioni su Real Madrid C.F.Con 123 anni di storia, il Real Madrid C.F. è una delle realtà sportive più prestigiose e riconosciute a livello mondiale. Detiene il record di Coppe dei Campioni sia nel calcio (15) che nel basket (11) ed è stato nominato dalla FIFA "Miglior Club del XX secolo". Con oltre 620 milioni di follower sui social media e una fan base che attraversa tutti i continenti, è stato riconosciuto da Brand Finance come il brand calcistico più forte al mondo per tre anni consecutivi e come il club con il più alto fatturato a livello globale nella stagione 2023–24 (Football Money League di Deloitte). Maggiori informazioni su realmadrid.com

Informazioni su Kress Kress progetta attrezzature professionali per la cura del verde che eliminano l'uso di carburanti, il rumore e le emissioni.Con la tecnologia RTKⁿ per la robotica e i sistemi di ricarica ultrarapida, Kress offre una nuova visione di efficienza e sostenibilità, già scelta dai professionisti che guardano al futuro. Maggiori informazioni su kress.com

Marketing Kress Italia, Marketing.italia@positecgroup.com, +39 02.78621941

