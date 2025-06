La CDO di ZTE Cui Li al MWC25 di Shanghai: Evoluzione digitale e intelligente - introduzione a una nuova era di civiltà basata sull'IA

SHANGHAI, 27 giugno 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha annunciato che Cui Li, Chief Development Officer (CDO) dell'azienda, è stata invitata a tenere un discorso di apertura durante la sessione "The Techco Transformation: Pioneering the Next Era of Innovation", e ha partecipato al GTI Summit • Shanghai 2025 con un intervento dal titolo "Envisioning the Future From 5G-A to 6G", nell'ambito del MWC25 Shanghai. Nel suo intervento, ha condiviso le pratiche innovative e le strategie di ZTE per guidare l'evoluzione digitale e intelligente di diversi settori, nel contesto della rivoluzione intelligente alimentata dai modelli di intelligenza artificiale di nuova generazione.

Nel suo discorso di apertura durante la sessione "The Techco Transformation: Pionieering the Next Era of Innovation", Cui Li ha condiviso la sua visionesul tema "Digital and Intelligent Evolution: Usher in a New Era of AI Civilization" (Evoluzione digitale e intelligente: introduzione a una nuova era di civiltà basata sull'intelligenza artificiale). Cui Li ha sottolineato come i grandi modelli di IA abbiano innescato un'ondata globale di rivoluzione intelligente, generando continue innovazioni e progressi nelle iterazioni tecnologiche e nello sviluppo degli ecosistemi. Ribadendo le priorità fondamentali nello sviluppo dell'AI, ha affermato che l'attenzione rimarrà costantemente rivolta a tre pilastri: infrastrutture efficienti, algoritmi ottimizzati e applicazioni pratiche. In linea con questa visione, ZTE pone al centro della propria strategia lo sviluppo di infrastrutture di calcolo, l'ottimizzazione algoritmica e la collaborazione tra edge e terminali.

Attraverso un'innovazione costante, ZTE si impegna a promuovere la democratizzazione del calcolo e dell'intelligenza artificiale, gettando le basi per la trasformazione intelligente di molteplici settori industriali.

Spint dall'innovazione, ZTE si impegna a costruire una base intelligente che integri "rete, elaborazione ed energia". Con un approccio incentratosu dati, algoritmi e tecnologia, l'azienda promuoveun'evoluzione multidimensionale per potenziare il valore generato dall'intelligenza artificiale. Fedele alla filosofia "AI for All", ZTE integra l'intelligenza artificiale in profondità con le tecnologie ICT, realizzando soluzioni di calcolo intelligente complete, verticali e trasversali. Inoltre, l'azienda sta promuovendo attivamente l'adozione dell'IA inscenari consumer, domestici e industriali, accelerandone la democratizzazione. Cui Li ha affermato che ZTE continuerà a migliorare la competitività dei suoi prodotti e soluzioni, a sviluppare un ecosistema più integrato con i suoi partner e a promuovere una maggiore convergenza e innovazione tra intelligenza artificiale e ICT. Insieme ai partner dell'ecosistema, ZTE punta ad affrontare le sfide della privacy, della sicurezza e dell'etica nell'intelligenza artificiale, in modo da creare un ecosistema aperto, collaborativo e affidabile e promuovere sviluppi digitali e intelligenti in tutti i settori, inaugurando una nuova era della civiltà.

Al GTI Summit • Shanghai 2025, Cui Li ha tenuto un discorso dal titolo "Intelligent Connectivity, Infinite Future" ed è stata invitata alla cerimonia di presentazione ufficiale del white paper "China Mobile 5G-A Enablement for the Trifecta of New Information Consumption Services" e ad altre iniziative in ambito di innovazione. Nel suo discorso, Cui Li ha condiviso l'esplorazione sistematica, i risultati pratici e le intuizioni strategiche di ZTE in tre ambiti: connettività avanzata, elaborazione intelligente per tutti e implementazione su edge e terminali.

In termini di connettività avanzata, ZTE collabora con i partner per guidare l'evoluzione della tecnologia di rete dal 5G al 5GA e, in prospettiva, verso il 6G, con l'obiettivo di costruire il nolo neurale dell'era intelligente. Per quanto riguarda il calcolo intelligente, ZTE si concentra su hardware, software e dati allo scopo di realizzare infrastrutture efficienti, favorire un'implementazione efficace e potenziare le capacità intelligenti. Questo approccio consente all'azienda di massimizzare il valore dei dati e far progredire in modo significativo l'intelligenza artificiale accessibile a tutti. Per quanto riguarda l'implementazione su edge e terminali, aderendo alla filosofia "AI for All", ZTE ha lanciato una soluzione intelligente full-stack e full-scenario, contribuendo alla riduzione dei costi, a una maggiore efficienza e a minori emissioni di carbonio a livello sistemico. Nel suo intervento, Cui Li ha sottolineato che il mondo della connettività intelligente non è un assolo in ambito tecnologico, ma una sinfonia a cui partecipa l'intero ecosistema. ZTE collaborerà con partner globali per democratizzare ulteriormente l'intelligenza artificiale e le nuovetecnologie e favorire la trasformazione digitale e intelligente di vari settori, plasmando in definitiva un futuro caratterizzato da connettività ubiqua, intelligenza illimitata e infinite possibilità.

