Vladimir Putin elogia Donald Trump per i suoi tentativi di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente americano "è un uomo coraggioso" che "si sta impegnando in modo sincero per risolvere il conflitto in Ucraina", ha dichiarato il presidente russo nel corso di una conferenza stampa rinnovando la sua disponibilità a un faccia a faccia con l'omologo americano. "Saremo lieti di preparare un incontro con Trump, sono sempre disposto a incontrarlo", ha aggiunto rispondendo a una domanda.

Putin ha quindi ribadito che la Russia è pronta a partecipare a un nuovo round di colloqui con l'Ucraina a Istanbul. "Abbiamo concordato che, dopo il completamento di questa fase (di attuazione degli accordi raggiunti in precedenza a Istanbul, ndr), terremo un terzo round di negoziati. In generale, siamo pronti", ha affermato Putin. I negoziatori di Mosca e di Kiev "sono in contatto costante, si sentono al telefono di continuo", ha affermato.

Il leader del Cremlino ha tuttavia sottolineato che i piani presentati dalla Russia e dall'Ucraina per arrivare alla pace e mettere fine al conflitto in corso dal 24 febbraio del 2022 sono "diametralmente opposti".

Critiche sono state poi avanzate dal presidente russo contro la Nato. La volontà dei Paesi dell'Alleanza di aumentare al 5% del Pil la spesa militare dimostra "l'aggressività dell'Occidente" che "è in crescita". Putin ha quindi ricordato che "a spesa per la difesa della Russia è al 6,3% del Pil, è molto".

"L'aumento delle spese militari, la frenesia militarista dell'Occidente si basa su una tesi: l'aggressività della Russia. Ma è esattamente l'opposto", ha asserito. "Sullo sfondo di questa retorica sulla presunta aggressività della Russia, si inizia a parlare della necessità di armarsi. Che si armino pure".