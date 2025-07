La Juventus torna al Giffoni Film Festival con Team Jay: sul palco Lisa Luchetta e Iris di Domenico per presentare la seconda stagione della serie animata

Giffoni Valle Piana (SA), 17/07/2025 - Dopo il grande successo della passata edizione, Juventus Football Club conferma la sua presenza al Giffoni Film Festival 2025, rinnovando l’appuntamento con Team Jay, il progetto dedicato ai più piccoli che unisce intrattenimento, sport e valori educativi.

Venerdì 18 luglio alle ore 12, presso la Sala Fratelli Lumiere , si terrà l’incontro “Team Jay: Lisa Luchetta e Iris Di Domenico raccontano la seconda stagione”, un momento speciale in cui racconteranno le novità della nuova stagione della serie animata, in onda da settembre su Super!.

L’appuntamento al Giffoni Film Festival si inserisce in un percorso di grande successo che ha visto Team Jay conquistare bambini e famiglie grazie al suo linguaggio coinvolgente e ai suoi messaggi positivi. Anche quest’anno, dal 17 al 26 luglio, la Juventus sarà presente con uno stand dedicato all’interno del Giffoni Village, uno spazio pensato per offrire ai bambini dai 6 agli 11 anni un’esperienza immersiva nel mondo di Team Jay. I piccoli visitatori potranno partecipare ad attività ludiche, giochi interattivi e vivere l’emozione di incontrare da vicino Jay, il protagonista della serie.

Attraverso le avventure di Matteo, Cami, Wushu e Duke, Team Jay continua a trasmettere ai giovani giurati i valori fondanti dello sport: amicizia, rispetto, collaborazione e spirito di squadra, elementi fondamentali per affrontare le sfide dentro e fuori dal campo. La serie, inoltre, accompagna i bambini nella riflessione su temi di grande attualità come l’inclusione, la tutela dell’ambiente, l’empatia e l’importanza di lavorare insieme per superare ogni ostacolo.

Con la partecipazione al Giffoni Film Festival, Juventus conferma il proprio impegno a promuovere uno sport capace di educare e ispirare le nuove generazioni, offrendo momenti di crescita, condivisione e divertimento

