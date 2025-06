L'Agenzia Pea anima l'estate di Treviglio con eventi, musica e un concorso a premi

TREVIGLIO (BG), 30 giugno 2025 – L'Agenzia Pea, punto di riferimento nel bergamasco nel settore delle pratiche automobilistiche dal 1971, con sedi a Caravaggio e Treviglio, rafforza il proprio legame con il territorio annunciando un'estate ricca di eventi musicali e un innovativo concorso a premi. L'iniziativa mira a ringraziare la clientela e a creare un circolo virtuoso a sostegno del commercio locale.

Fondata da Roberto Pea e oggi guidata con successo dai figli Alberto con l'aiuto di Francesca e tutto il giovane e preparato team, l'agenzia prosegue nel solco di una tradizione che unisce l'eccellenza nei servizi - dai passaggi di proprietà ai rinnovi patenti, fino alle immatricolazioni e le consulenze specializzate - a un profondo impegno verso la comunità.

Dopo il successo del concerto di Jerry Calà dello scorso anno, che Alberto Pea aveva organizzato in collaborazione con il Comune di Treviglio, anche per questo 2025 l'Agenzia Pea rinnova il suo ruolo di protagonista della stagione estiva.

Due serate di grande musica nel cuore di Treviglio

L'Agenzia Pea sarà sponsor di due appuntamenti musicali di punta, organizzati dal Comune di Treviglio e dal Distretto del Commercio, che animeranno Piazza Setti:

Mercoledì 2 luglio 2025, ore 21:00: si esibirà la Rockstar Show, il primo multi-tribute show rock in Italia ed Europa. Guidata dal performer Phil Proietti, la band proporrà uno spettacolo energico con cambi costume fedeli agli originali e proiezioni video sincronizzate, ripercorrendo la storia del rock; Mercoledì 30 luglio 2025, ore 21:00: sarà la volta della Italiana Band. Direttamente dai palchi di Rai 1 e con la voce solista di Sara Manea, il gruppo farà cantare e ballare il pubblico con un repertorio che spazia dai classici della musica italiana degli anni '70 fino alle hit contemporanee.

L'impegno dell'agenzia prosegue con la sponsorizzazione del Revel Summer Festival, in programma dal 3 al 13 luglio presso l'Area Fiera di Treviglio.

Si tratta di un appuntamento di undici serate che saranno contraddistinte da musica dal vivo e dalla presenza di tanti ospiti speciali, con la possibilità di gustare tante proposte di street food e far divertire i più piccoli in un’apposita area bimbi: un’atmosfera inclusiva e accogliente per tutte le fasce d’età.

Uno degli eventi più attesi è senza dubbio il concerto di Morgan, che sarà sponsorizzato proprio dall’Agenzia Pea.

Durante gli undici giorni del festival, verrà inoltre lanciata l'iniziativa "Vinci con Pea": un concorso gratuito, digitale e istantaneo, pensato per ringraziare i clienti e stimolare l'economia locale. Accedendo a una pagina web dedicata, i partecipanti potranno vincere premi immediati consistenti in buoni spesa da 50 e 100 euro, utilizzabili presso le attività commerciali aderenti di Treviglio e Caravaggio. L'iniziativa culminerà nell'estrazione, nella serata finale, di un super premio finale del valore di 500 euro.

"Il nostro obiettivo è restituire al territorio la fiducia che ci accorda ogni giorno", dichiara Alberto Pea. "Vogliamo regalare momenti di aggregazione e, allo stesso tempo, generare un impatto positivo per l'intera comunità, coinvolgendo attivamente i commercianti locali".

Un'estate, dunque, all'insegna della musica, della partecipazione e della gratitudine, con cui l'Agenzia Pea riafferma la sua identità di impresa vicina alle persone e al tessuto sociale in cui opera.

Contatti:

Contatti e informazioni Per maggiori dettagli sul concorso e sulle iniziative:

Sito Agenzia Pea: https://www.pea.it/

Sito concorso: www.vinciconpea.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.